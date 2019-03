Stočar zaspao od umora, vukovi mu zaklali 40 ovaca

Već tri mjeseca tako čuvam ovce od napada, umor me nakratko svladao. Ako sam zaspao, bilo je to svega nekoliko minuta, ubrzo me probudilo frcanje kamenja i napad vukova, priča Marko Pucar.

Stočaru Marku Pucaru (37) iz Zadra vukovi su prošle noći zaklali 40 ovaca i janjaca u naselju Crno. Marku je ovo već treći napad na njegovo stado, a ukupna šteta popela se na 7 hiljada evra, prenosi Slobodna Dalmacija. "Bilo je ujutro oko 4 sata. Bio sam prije toga oko ponoći kod stada, pa sam otišao kući i vratio se oko 2 sata ujutro. Bio sam unutar mreže koja naponom štiti ovce do 4 sata. Izišao sam tada iz mreže, ušao u kombi, otvorio staklo, stavio neki šal na okvir prozora, naslonio glavu i malo zaspao. Već tri mjeseca tako čuvam ovce od napada, umor me nakratko svladao. Ako sam zaspao, bilo je to svega nekoliko minuta, ubrzo me probudilo frcanje kamenja", priča Marko za Slobodnu Dalmaciju. "Probudio sam se, utrčao u mrežu, vidim ovce trče prema meni. Sve je mračno, ali goni ih nešto, bježe prema meni. Čuo sam odjednom kako je iskočio, izašao na put. U mraku se čulo: uuuuu, uuuuu… Kad je sve stalo, obišao sam stado i odmah mi je bilo jasno da je teško stradalo. Do jutra sam nabrojao 30 komada, uglavnom janjadi i nekoliko ovaca", dodao je Marko na mjestu događaja u Crnom jutro poslije vučjeg napada. Marko je profesionalni stočar koji živi od uzgoja ovaca i ima stado od 250 grla. "Cijeli život sam u ovome i moglo se dobro raditi i živjeti od toga prije. Sad to dolazi u pitanje jer je vrlo teško sačuvati stado s obzirom da su napadi vukova postali sve bezobzirniji i više se ne ustručavaju napasti ni po danu blizu kuća, a kamoli ne po noći", priča Marko. Vuk je zaštićena životinja i kazna za njegovo ubijanje je gotovo 50 hiljada kuna i zakon ga štiti od odstrela. Od početka ove godine bilo je 17 napada vukova na domaće životinje na zadarskom području. S obzirom da je vuk zaštićena životinja koju se ne smije ubijati, država za vučju štetu plaća odštetu od 700 kuna za janje i 600 za ovcu, ali prema strogim kriterijima koji se moraju utvrditi na mjestu događaja. (Slobodna Dalmacija)