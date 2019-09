Svi do sada poznati dokumenti potvrđuju da je nekadašnji zagrebački nadbiskup, kardinal Alojzije Stepinac, dovoljno znao o zločinima Nezavisne Države Hrvatske i, na posredan način, u tome učestvovao podržavajući ustašku vlast.

To je potvrdio bivši ambasador Srbije u Vatikanu i član Mješovite pravoslavno-katoličke komisije koja je raspravljala o ulozi Stepinca prije, u vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata Darko Tanasković.

On je istakao da to potvrđuje i nedavno otkriveni njemački dosije u Arhivu Vojvodine dok se, nasuprot tome, do sada nije pojavio nijedan dokument o nevinosti Stepinca i što je sve zajedno dovoljno, kako je istakao, "za zaključak da je on problematičan kao potencijalni svetac bilo koje hrišćanske crkve".

Tanasković, koji je bio i ambasador Srbije u Unesku, rekao je i da je teško očekivati da bi novi zahtjev na jesen prištinskih vlasti za ulazak Kosova u tu agenciju UN mogao da dobije dvotrećinsku većinu.

On je istakao da se u posljednje dve godine situacija na međunarodnom planu promijenila, utuliko prije što na Kosovu slijede izbori, a i "ukupnim ponašanjem Priština sigurno nije ojačala svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici".

Ukazao je i na problem posezanja prištinskih vlasti za srpskom i pravoslavnom kulturnom baštinom, ukazujući na problem identiteta kosovskih Albanaca.