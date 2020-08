Srpska javnost osuđuje odluku Borisa Miloševića da ide na godišnjicu "Oluje"

"Oluja" predstavlja teško stradanje civila i etničko čišćenje - poručila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. Ističe da se ne smije zaboraviti da su žrtve operacije - koju Hrvati svake godine slave početkom avgusta - bili starci, djeca i civili koji su protjerani iz svojih domova.

"Nikada niko to nije osudio na pravi način u okviru međunarodne zajednice. Ta akcija je protjerala ljude i učinila taj prostor etnički čistim, dovela danas Srbe u Hrvatskoj u situaciju da su izgubili svoju konstitutivnost i da su postali manjina, koja ne znači mnogo svima onima koji tamo kreiraju politiku i tako dalje", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Hrvati vrše posljednje pripreme za srijedu i veliko slavlje u Kninu, na kome će biti kompletna novoizabrana Vlada Hrvatske - a među njima i jedan Srbin, potpredsjednik Vlade, Boris Milošević. Po prvi put predstavnik Srba biće u Kninu. U Veritasu smatraju da to pokazuje da on priznaje zvaničnu hrvatsku priču da je ''Oluja'' oslobodilačka i veličanstvena akcija. Na komemoracije treba ići, pokazati poštovanje i srpskim i hrvatskim žrtvama, ali kod slavlja, kakvo Hrvati prave za dva dana, treba povući crtu - kategoričan je Savo Štrbac.

"U Kninu sada, petoga, nije komemoracija. To je slavlje. I to slavi se dvostruki državni praznik. Ne ide Milošević tamo uopšte da on progovori neku riječ, pa da iznese ovu svoju priču o kojoj sad bruji cijeli region, šta je njegova lična priča. Bar da to mu dozvole da tamo kaže. Ne. Dakle, on ide tamo, i šta će biti - kao član, Srbin, fikus nekakav u toj Vladi, da ga vide svi", kaže Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

De fakto vođa Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, poručuje da Milošević ne ide u Knin da bi slavio već odlazi iz želje da ratne stranice okrene prema mirnodopskim. Dok se Srbi pitaju kakve stranice okreću Hrvati prema Srbima, dok se u mnogim gtradovima ispisuju grafiti mržnje i veliča ustaštvo, premijer Hrvatske poručuje da Miloševićev odlazak u Knin šalje važnu poruku.

"Jedna vrlo korisna i dobra stvar za hrvatsko društvo, dobra za odnose između Hrvata i posebno srpske manjine u Hrvatskoj, dobra za, u konačnici, odnose između Hrvatske i Srbije i dobra poruka moderne savremene Hrvatske koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

U isto vrijeme, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocjenjuje da tim odlaskom neće prestati mržnja prema Srbima, nego da će vjerovatno sljedeće godine od njega tražiti da kaže da u "Oluji" nije bilo etničkog čišćenja. Miodrag Linta, predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije, poziva Miloševića da još jednom razmisli, jer bi njegov odlazak u Knin bila velika uvreda za srpski narod, a posebno za krajiške Srbe.