Srbi "zečevi za odstrel", a Zagreb zataškava zločine

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je danas da sumnja u objektivnost i nepristranost u slučaju hapšenja dvojice Srba u Negoslavcima zbog navodnih zločina na Ovčari 1991. godine, kao i da su hrvatsko pravosuđe i politika masovno zataškavali zločine počinjene prema Srbima.

- Ne želimo da niko ko je nedužan bude proglašavan i tretiran kao ratni zločinac, a svako za koga postoje nepobitni i jasni dokazi treba da se suoči s tim i pravda mora da odradi svoje - rekao je Pupovac na konferenciji za novinare nakon posjete Negoslavcima i Vukovaru.

On je rekao da nije rješenje da se preostali Srbi u Hrvatskoj drže kao taoci i zečevi za odstrjel radi optužnica za ratne zločine, već da se Zagreb i Beograd dogovore i nađu rješenje.

Pupovac je poručio da nije sazvao konferenciju kako bi zataškavao zločine koje su pojedini Srbi ili srpske grupacije počinili prema Hrvatima, uključujući i Ovčaru, ali da znaju da su hrvatsko pravosuđe i politika "obilno i masovno zataškavali zločine počinjene prema Srbima".

- Da li je pošteno to što niko nije odgovarao za ubistva nekoliko desetina Srba u Vukovaru prije rata? Niko nije odgovarao ni za uništenje 26 sela u požeškoj kotlini kada su ubijene 44 osobe. Da li je neko odgovarao za ubistva ljudi koji su bježali nakon "Bljeska" kod sela Nova Varoš, neposredno prije mosta na Savi, kada je ubijeno stotinak ljudi? Krv se poslije tog zločina čistila uz pomoć cisterne. Da li je neko odgovarao kada je avion sa oznakama Hrvatske vojske granatirao izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti 1995. godine - upitao je Pupovac.

On je ukazao da za sve te slučajeve postoje prijave, ali da se po njima godinama ništa ne radi.

- Ne želimo više o tome ćutati, pa makar to poremetilo najbolje tokove koje su preduzeli posljednjih godina, a to je pomirenje između Hrvata i Srba na najbolnijim mjestima - rekao je Pupovac.

On je poručio da svako u Hrvatskoj i njenim institucijama treba da se suči sa činjenicama i savešću zašto u slučaju Srba nije zadovoljena pravda, kao i zašto niko nije odgovarao za progon 250.000 Srba iz Hrvatske 1995. godine.

Pupovac je ocijenio da se u Hrvatskoj formira javno mišljenje da su ljudi unaprijed krivi i da Srbi ne mogu biti ne krivi.

On kaže da se ne mogu raditi "službeni procesi" na osnovu privatnih istraga, za šta postoji mogućnost da je riječ u slučaju hapšenja u Negoslavcima.

- Ovdje se stvara dojam da niko nije osuđen i da upravo ovdje u Negoslavcima treba uhvatiti one koji trebaju biti krivi za sve. To je pogrešno, i politički, i novinarski, i zakonski i pravosudno, i to nije pravda - rekao je Pupovac.

On je naveo da hrvatska javnost očigledo ne zna da je pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu više od deset ljudi osuđeno na drakonske kazne za zločin na Ovčari.