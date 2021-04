Snježani je korona uzela previše: Za tri dana sahranila muža, majku, brata i svekrvu

Jedna žena iz Karlovca ostala je zbog korona virusa bez muža, majke, brata i svekrve, javljaju hrvatski mediji.

Kako se navodi, Snježana Matić sahranila ih je u tri dana, jedno za drugim.

- Bili smo u Slunju kod mame i braće. Brat se loše osjećao. Kao imao je grip, prehladio se, kuvaće on sebi čajeve... Mi smo bili tu subotu tamo i ništa, sve je bilo okej. On je kašljucao. Kad smo došli kući treći dan, i suprug je dobio temperaturu - rekla je Snježana u razgovoru za RTL-ovu Potragu, prenosi "Index".

Prema pisanju hrvatskih medija, testovi na korona virus bili su pozitivni. Već u ponedjeljak brat Mirko završio je u karlovačkoj bolnici, dva dana kasnije i suprug Robert. U međuvremenu se razboljela i Snježanina majka Roza. Imala je 92 godine. Nakon nje i svekrva Barbara koja je bila u osamdesetoj godini.

Suprug nije vjerovao u koronu

- Ni mama ni svekrva nikuda iz kuće nisu izlazile. U to vreme je skoro cijelo selo bilo zaraženo. Robert je baš imao simptome gripa. Kosti su ga boljele, imao je temperaturu, pio je lijekove za skidanje temperature. Ništa nije pomoglo... On je tako teško disao, nije mogao da dođe do sobe, a da se ne zadiha. Par minuta nije mogao doći k sebi i nije vjerovao u koronu. Rekao je da ima grip - nastavila je Snježana.

Ipak je odlučila da zove Hitnu pomoć. Roberta su odvezli u bolnicu, tada ga je posljednji put vidjela. U međuvremenu su se čuli telefonom, vjerovala je da će preživjeti. Imao je samo 53 godine. U ratu je stao na minu i ostao bez noge. Od tada je živio s protezom, zdrav, tvrdi Snježana, nikad nije imao problema sa srcem ili pritiskom.

- Poslala sam mu naočare da može vidjeti. Sve je išlo na bolje. Stvarno je bio šok kad su mi javili da je umro. Imam osjećaj da će on sad kroz vrata doći i nešto reći - istakla je ona

Kako prenose hrvatski mediji, teško je to podnijela, a onda se zaređalo. U par dana, sa istog broja, zvali su iz bolnice još tri puta.

Ne može da spava

- U 12 je umrla mama, uveče su mi javili za brata. U jednom danu njih dvoje i sutradan svekrva - otkrila je Snježana u Potrazi. Još uvijek ne zna kako je sve to preživjela. Od njihove smrti nije prošlo ni mjesec dana.

Za razliku od ostatka porodice, ona se nije zarazila. Žao joj je što se od svojih najmilijih nije mogla oprostiti. Nije mogla da ih vidi ni na sahrani.