Snažan zemljotres u Jadranskom moru, osjetio se širom Dalmacije

Potres jačine 5,9 prema Rihteru osjetio se u Jadranskom moru, 120 kilometara južno od Splita.





M5.9 #earthquake (#terremoto) strikes 169 km NW of #Bari (#Italy) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/G1YyT4s8Rk

Epicentar je bio 66 kilometara od italijanskog grada Vieste.

Potres se osjetio u Italiji, ali i na hrvatskim ostrvima, u Splitu, Trogiru, Visu.