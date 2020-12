Snažan zemljotres pogodio Albaniju: Treslo se i u Crnoj Gori

Kako je navedeno, zemljotres je registrovan u 7 časova i 19 minuta, sa epicentrom 28 km sjeverno od Drača (Albanija).

Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4,4 jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V-VI stepeni Merkalijeve skale (MCS), prenosi portal RTCG.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Adriatic Sea 40 min ago pic.twitter.com/o9NHakZtf8

