Slovenka (68) snimala erotske filmove, a sada spopada sveštenika

Pratila ga je autom. Čekala je da vidi koji će sveštenik držati službu, ako to ne bi bio Kuhar, odlazila bi iz Crkve, prepričava kapelan Aljaž Baša

Sve je eskaliralo u ponedjeljak. Verbalno je napala župnika, a časnu sestru i još jednu osobu fizički. Časna je završila u bolnici s lakšim povredama. Pozvala je čak i župnikovu majku te im prijetila kako će ih sve pobiti.

Prepričava nam Aljaž Baša, kapelan Stolne župe Svetog Nikolaja u Murskoj Soboti, kakvih su sve problema imali jer se žena (68) zaljubila u župnika.

"Zbog nastale situacije biskup Štumpf zaključio je kako je najbolje da se župnik Goran Kuhar (39) makne iz župe na nekoliko dana. Ovo nije premještaj već bih ja to nazvao malo duži odmor- Župa funkcioniše, ali osjeti se strah", priznaje kapelan Baša. Sve je započelo prije tri godine. Žena, koja se 1971. proslavila ulogom u erotskom filmu Maškarada, na sahrani je ugledala župnika Kuhara, a nakon toga i krenula u Crkvu.

"Kako bi se reklo, nakon što ga je ugledala, iskočila je iskrica. Nakon nekog vremena počela je slati pisma, poklone", nastavlja Baša. Ubrzo su mu se ispred vrata župne kancelarije počeli pojavljivati pokloni označeni župnikovim inicijalima. Tu su bile knjige, košulje, rukavice, a ponekad i aparat za brijanje."

"Tada smo je prijavili policiji prvi put. Njeno uhođenje nije stalo, pratila ga je autom. Čekala je da vidi koji će sveštenik držati službu, ako to ne bi bio Kuhar, odlazila bi iz Crkve", opisuje Baša te dodaje kako je imala svoje posebno mjesto u Crkvi gdje bi uvijek sjela kako bi imala najbolji pogled. Ako bi joj netko sjeo na mjesto ili zaklanjao pogled, premjestila bi ga.

"Pričala je kako ju gleda na službi i kad daje pričest. No moram napomenuti kako župnik nju nikad nije pričestio jer bi, kada bi vidio u kojem redu stoji, on otišao u drugi", priča Baša. Ubrzo su počele prijetnje i napadi na žene u Crkvi. U gradu je počela širiti laži kako će se vjenčati sa sveštenikom te da će on napustiti službu zbog nje.

"Iskazala je ljubomoru na sve žene, na one koje ukrašuju Crkvu, na časne koje vode župni vrtić, dakle na sve žene u blizini župnika", prisjeća se kapelan.

Starica je u utorak ujutro tri puta je pozvala župni ured te prijetila. Policija kaže kako su je novčano kaznili zbog kršenja javnog reda i mira, odnosno zbog nasilnog i smjelog ponašanja, a istražuju trebaju li je kazniti i zbog napada. Biskup Peter Štrumpf razmišlja o tome da joj zabrani učestvovanje na crkvenim obredima, a ona za Slovenske novice kaže da je sa župnikom prekinula sve veze.

"Sve bi bilo dobro da me neke osobe nisu klevetale. Sad i muž pljuje po meni", tvrdi.

"Svi su vidjeli kako me pokušavao osvojiti"



Često sam išla u crkvu, a kad smo prohodali, počela sam dolaziti još češće, ispričala je žena za Slovenske novice. Tvrdi da ju je župnik kuhar ‘zašprehavao’ i s oltara, dok je držao službu.

"Svi koji su sjedili u prednjim klupama mogli su vidjeti kako me pokušavao osvojiti. Zavodio me i osmjehivao mi se" kaže i dodaje da se razočarala kad se prepoznala u župnikovu pismu.