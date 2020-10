Slovenija uvodi strože mjere

Јanša je na svom Tviter profilu objavio da će ograničenje kretanja na opštine biti na snazi sedam dana za područje cijele države, a da će se relaksiranje ove mjere postepeno uvoditi po regijama koje prve ograniče širenje epidemije.

On je naglasio da zasad neće biti potrebe za smještaj oboljelih u šatore ili druge slične objekte.

U Sloveniji je u subotu potvrđeno 1.675 novih slučajeva zaraze virusom korona, a pet oboljelih je umrlo, što je drugi najveći broj oboljelih od početka epidemije.

Aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v zdravstvu potekajo neprekinjeno. Tudi v zdraviliščih in hotelih. Ne bo treba v šotore in na sejmišča. A št. obolelih narašča in sprožajo se dodatni ukrepi iz načrta. Od torka dalje omejitev gibanja na občine... 1/2

