Slovenija objavila plan za otvaranje

Slovenska vlada odredila je u četvrtak kriterije prema kojima će se postupno "otvarati" pojedine djelatnosti nakon najstrožih mjera uvedenih prije pet sedmica, koje još nisu dale željeni rezultat.

Riječ je o svojevrsnom "semaforu" koji ublažavanje mjera veže uz prosječni broj dnevnih zaraza u zadnjoj sedmicu te uz broj oboljelih od covida-19.

Prema semaforu koji razvoj drugog vala epidemije dijeli na faze, do prvog popuštanja mjera može doći u tzv. crvenoj fazi, kad sedmični prosjek dnevno potvrđenih zaraza koronavirusom padne ispod 1350, a broj hospitaliziranih bolesnika na manje od 1.200.

U toj će se fazi, prema planu vlade koji je na Tviteru objavio premijer Janez Janša, moći ponovo otvoriti muzeji, biblioteke, galerije, frizerski i kozmetički saloni te djelatnosti manikure i pedikure, a u ograničenom opsegu će se otvoriti i javni promet.

Trenutna situacija u Sloveniji je da je tjedni prosjek zaraza u jednom danu 1.461 novozaraženi, a u bolnicama je 1.289 oboljelih, naveo je Janša dodavši da je Slovenija trenutno u tzv. "crnoj" fazi i još daleko od zelene, u kojoj će doći do potpunog popuštanja mjera i restrikcija

Na predlog @MinZdravje in svetovalne strokovne skupine je @vladaRS določila kriterije za odpravo omejitvenih ukrepov za različne faze umirjanja epidemije #COVID19. Zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti in le skupaj in z odgovornim ravnanjem lahko zmanjšamo obremenitve. pic.twitter.com/6kyflG7Amb