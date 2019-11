Škoro citirao Tuđmana pa poručio: Od Srbije i Crne Gore tražiti ratnu odštetu

Pjevač i muzičar, Miroslav Škoro, koji na Trgu bana Јelačića u Zagrebu prikuplja potpise za kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj, kaže da pitanje Јasenovca ne može biti riješeno bez arhiva koji su u Beogradu i da bi od Srbije i Crne Gore tražio ratnu odštetu.

Škoro kaže da samo želi da se rasvijetli istina i otkrije ko su bili počinioci strašnih zločina u Јasenovcu.

- Ne možemo riješiti pitanje Јasenovca kad su nam arhive u Beogradu. Mi se moramo dogovoriti s tom zemljom da nam vrati naše arhive. Onog trenutka kada saznamo ko je napravio zločine, ići ćemo svi zajedno i moliti se za njih. Da bi im oprostili, moramo znati ko su ti ljudi. Ne možemo ići u budućnost, a da nismo rasvijetlili tu prošlost. U krajnjoj liniji, to i Evropa traži od nas - ističe potencijalni predsjednički kandidat.

O neriješenim granicama sa susjednim državama, Škoro kaže da je najpametnije "dogovoriti se sa komšijom".

- To je uvijek najpametnije, ali kad ne ide - ne ide - rekao je i citirajući Franju Tuđamana dodao "da bi pregovarao i s crnim đavolom, ako je u interesu građana".

Od Srbije i Crne Gore smatra da treba tražiti ratnu odštetu.

O pregovaračkom procesu Srbije za članstvo u EU očekuje da Beograd ispuni sve standarde, kao što je to, kako kaže, učinila Hrvatska.

- Mi smo morali da ispunimo vrlo visoke standarde za ulazak u Evropsku uniju. Isto to očekujem i od Srbije, ništa manje i ništa više - rekao je Škoro, prenijeli su hrvatski mediji.

Što se Titove biste na Pantovčaku tiče, koju je na početku mandata uklonila aktuelna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, Škoro kaže da je tamo nije ni postavio, ni sklonio, te da je sigurno neće ni vraćati.

Ako na Pantovčaku postoji bista Blage Zadre, Škoro će je istaći u sjedištu predsjednika Hrvatske.

Ističe da za razliku od nekih drugih kandidata, u trku za predsjednika ne ulazi zbog para i slično, već da pruži narodu, kako kaže, ono što Miroslav Škoro jeste.

Јer, ukazuje, predsjednik države može biti svako, a pjevač ne može baš svako.

Komentarisao je i kakva će biti njegova politika prema Bosni i Hercegovini, bude li izabran za predsjednika države.

- Politika prema BiH će biti vrlo jednostavna. Za početak ću imenovati posebnog savjetnika za BiH, zbog toga što je to vitalni interes ne samo Republike Hrvatske, nego je to zemlja u kojoj bi hrvatski narod trebalo da bude suveren, što to trenutno nije jer gospodin (Željko) Komšić nije legitimni predstanik hrvatskog naroda - rekao je Škoro.

A, ako bude izabran za predsjednika Hrvatske, Škoro kaže da će najprije proširiti predsjednička ovlašćenja, a onda ukinuti Zakon o izvršiteljima.

