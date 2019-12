Škori zasmetao plakat na ćirilici, pa napao Pupovca

Hrvatski predsjednički kandidat Miroslav Škoro kritikovao je na Fejsbuku plakate na kojima su u okviru kampanje Srpskog narodnog vijeća (SNV) njegovo ime i slogan napisani na ćirilici, a pritom je napao i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Škoro je na Fejsbuku napisao da je Pupovac prepisao ćirilicom slogane troje predsjedničkih kandidata.

"Navodno, to radi u sklopu kampanje "Da se bolje razumijemo". Hrvati i Srbi puno bi se bolje razumjeli da Milorad Pupovac od svega ne radi etnobiznis", napisao je Škoro.

On je dodao da je oglasni prostor prilično skup, a on to, kako kaže, dobro zna jer ga plaća iz svog džepa, "pa bi valjalo saznati otkud Plenkovićevom koalicionom partneru novac za ovakvu rasipnost".

Srpsko narodno vijeće (SNV) odlučilo je da slogane predsjedničkih kandidata iskoristi za promovisanje ćirilice, pa će se tako u okviru kampanje "Da se bolje razumijemo" u Zagrebu, Splitu i Rijeci naći plakati s predizbornim sloganima Kolinde Grabar Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škore na ćiriličnom pismu.

Kampanju "Da se bolje razumijemo", SNV je pokrenulo prije dva mjeseca s ciljem skidanja stigme s ćirilice i srpskog jezika.