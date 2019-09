Škole u Hrvatskoj nemaju para za nastavu, pa traže od učenika

Danas u Hrvatskoj počinje škola, ali dok se sa jedne strane mnogo priča o reformi obrazovanja koja kreće od danas, jedna srednja škola u Zagrebu pokazala je surovu realnost hrvatskog školstva.

U ovu školsku godinu 2019./2020. kreće 318 hiljada osnovaca, od čega nešto više od 38 hiljada prvačića i gotovo 146 hiljada srednjoškolaca.

Toliko spominjana reforma ove jeseni ulazi u sve hrvatske škole i to u 1. i 5. razrede osnovnih škola u svim predmetima, a u 7. razredima po novim planovima predavaće se biologija, hemija i fizika.

Reformom će biti zahvaćeni i prvi razredi srednjih škola pa će gimnazijalci po novim planovima pratiti sve predmete, a strukovnjaci hrvatski, matematiku i strani jezik.

U školi u Zagrebu nemaju za nastavu pa od roditelja traže 13,5 evra po učeniku

No istovremeno, Druga ekonomska škola u Zagrebu traži od roditelja svojih učenika da uplate po 13,5 evra s obrazloženjem da nisu u mogućnosti da održavaju odgovarajući nivo obrazovanja.

Dakle, škola u Zagrebu, glavnom gradu, nema za nastavu pa roditelji moraju da plaćaju ono što bi u Hrvatskoj trebalo da bude besplatno.

Obaveštenje prema kojoj roditelji za svoju djecu moraju da uplate po 13,5 evra stoji na zvaničnim veb stranicama škole, a potpisuje je direktorka škole Ana Naletilić. U njoj se navodi da se radi o "participaciji u povećanim troškovima obrazovanja". Učenici prvih razreda, navodi se dalje, platili su je prilikom upisa, a ostali učenici je trebaju platiti do 30. septembra 2019. Na stranicama su navedeni i podaci za uplatu.

Objašnjenje odluke

U dodatnom obaviještenju koja je upućena roditeljima učenika Druge ekonomske škole, a koju takođe potpisuje direktorka Naletilić, stoji i obrazloženje. Direktorka navodi da "zbog nedostatka finansijskih sredstava i povećanih troškova nastavnog procesa" nisu u mogućnosti "održavati odgovarajući nivo, pa je zbog toga Školski odbor, uz saglasnost osnivača (Gradske kancelarije za obrazovanje), donio odluku o uvođenju participacije od 13,5 evra godišnje po učeniku".

Novac će, tvrdi se u obavještenju roditeljima, biti potrošen namjenski.

"Napominjemo da će novac prikupljen od roditelja biti trošen strogo namenski za potrebe vaspitno-obrazovnog procesa, a na kraju godine podnosiće se izveštaj o trošenju sredstava s kojim ćete biti upoznati preko Veća roditelja.

Žao nam je zbog nepopularne mjere, ali zbog održavanja nastave i mi smo, kao i druge škole, bili prisiljeni da uvedemo participaciju", stoji u obavještenju.

Direktorka: To skoro sve škole u Zagrebu imaju, mi imamo najmanji iznos

Novinari Index.hr su jutros pozvali direktorku Druge ekonomske škole kako bi je upitali za dodatno objašnjenje ove odluke. Željeli su daje pitaju i o kakvim se tačno povećanim troškovima radi, kao i jesu li potrebni novac prvo tražili od Grada.

"To vam je tako u skoro svim školama u Zagrebu, skoro sve škole to imaju. To je u članu 19 Odluke o upisu koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i to je temelj za odluku. Dobili smo naravno saglasnost osnivača, Grada Zagreba, i to se onda može uraditi. Škole imaju participacije od 13,5 do 67,5 evra. To su tačne informacije. Nije u redu da se sad o nama priča kad stvarno imamo najmanji iznos", rekla je direktroka Naletilić Indexu.