Skandal u Sjevernoj Makedoniji: Ministarka odbrane na slici sa simbolima OVK

Kako navode mediji, fotografija je napravljena tokom posjete Šekerinske opštini Kičevo gdje je razgovarala sa gradonačelnikom Fatmirom Deharijem, iz albanske vladajuće stranke Alija Ahmetija DUI.

Plusinfo piše da je skandalozna fotografija, na kojoj Šekerinska i Dehair poziraju ispred simbola UČK i zastave Albanije postavljene u kabinetu kičevskog gradonačelnika, izazvala snažne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama, prenosi Tanjug.

​Nakon burnih reakcija, dodaje Plusinfo, oglasila se i Šekjerinska koja na svom profilu na Facebooku nije osporila fotografiju.

"Događaji iz 2001. su daleko iza nas. Naše društvo je prevazišlo vojnu krizu demokratskim i trajnim putem, o čemu svjedočimo danas, 19 godina kasnije, kada smo članica NATO-a. U 2020. godini najvažnije je da li političari služe građanima. Ikonografije nisu reper za dobro upravljanje, služenje narodu je reper", napisala je Šekerinska na Fejsbuku.

@EZuroff

Very concerning #Macedonia Defence Minister Radmila Sekerinska meets with Kicevo Mayor Fatmir Dehari, who belongs to extremist Albanian nationalist party DUI which regards WW2 Albanian Nazi collaborators such as Xhem Hasa Gostivari as heroes https://t.co/P4Q2rDafMy

— Sasha Uzunov (@UZI9mmmm) May 30, 2020