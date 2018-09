Sjećanje na novomučenike jasenovačke

"Oprostiti, ali nikada zaboraviti", poručeno je danas u Jasenovcu. Srbi sa svih strana pristigli su da se pomole za stradale, na njihov dan, dan Svetih novomučenika jasenovačkih. Ako ovo zaboravimo, zaboravili smo sebe, pričaju vjernici. Kažu, o ovakvom stratištu se ne smije ćutati, a pogotovo ne zaboraviti.

"To je jedino što nikada ne smijemo zaboraviti, jer to nisu samo žrtve, to su svetionici zahvaljujući kojima mi koračamo znajući da je put kojim idemo pravi".

"Ovo je jako značajan dan za srpski narod. Svi mi imamo nekoga ovdje našega. Ja imam isto šest stričeva ovdje koji su završili u jasenovačkom logoru. Mi ovo nikada ne smijemo zaboraviti", istakli su vijernici.

Srpska crkva u Jasenovcu ne da zaboravu da odnese sjećanje na mučenička stradanja. "Mi praštamo, moramo, jer smo Hrišćani, ali ne zaboravljamo, da se ne ponovi"”, priča protojerej Dušan i kaže da se služenjem svete arhijerejske liturgije čuva spomen na stradale koji tada postaje vječan.

"Naš narod je oduvek bio spreman na stradanje i na žrtvu i nema svetlijeg primera nego da neko postrada za veru svoju i za bližnjega svoga onako kako nam Jevanđelje svedoči, toga moramo biti svesni. Na ovom mestu se desilo strašno stradanje. Sama ta brojka koliko je ljudi tu stradalo nam govori koliko je to značajno za nas i ne smemo to da zaboravimo nikada", istakao je Nikita, jeromonah iz Prizrena.

Srbi su svjesni pokušaja Hrvatske da prekrojava istoriju Jasenovca, poručeno je sa pomena. Takve strahote se ne mogu prikriti, niti će im biti dozvoljeno, kažu oni koji su danas došli na obilježavanje.

"Ovdje treba dolaziti svakodnevno, ne samo za određene praznike, jer svaki trenutak je pogodan da bi ovdje odali počast i poštu svim onima koji su nevino stradali na ovom području, a svi znamo da je taj broj dosta velik", istakao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Čovjek kada jednom dođe ne može, a da ne dolazi ponovo zato što se ovdje daje poštovanje jednoj velikoj žrtvi srpskog naroda i svim tim stradalnicima jasenovačkima, kojih je bilo. Zaista imponuje što svake godine ima ovoliko ljudi koji dolaze", istakao je Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Brojem ubijenih u Jasenovcu se decenijama licitiira. U najvećem stratištu sistema koncetracionog logora Jasenovac, Donjoj Gradini, stoji da je u Jasenovcu ubijeno 700 hiljada ljudi, od čega 500 hiljada Srba, 40 hiljada Roma, 33 hiljada Jevreja, 20 hiljada djece i 127 hiljada antifašista različitih nacija.

Sjećanje na njihovu žrtvu živi u narodu. Spomen jasenovačkih novomučenika obilježava se od 80-ih godina, a iz Jasenovca danas stiže još jedna poruka: "Graditi kulturu sjećanja na Jasenovac i njegove žrtve".