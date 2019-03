Sinđelić: Nije bilo pokušaja atentata na Mila Đukanovića

"Sve je krenulo tako što smo pokušali da napravimo jedan skup podrške srpskoj opoziciji u Crnoj Gori. Niko nije razmišljao da pokuša atentat na Mila Đukanovića kao što se pričalo. Da je neko to želio to bi i uradio i bez mene. U čitavoj toj priči niko nije planirao da ubije Mila Đukanovića, nego da napravimo jedan skup podrške, a istina je da su to pomogli ruski nacionalisti", rekao je Aleksandar Saša Sinđelić, svjedok saradnik u emiciji "Ćirilica" odgovarajući na naslovno pitanje emisije "Ko stoji iza državnog udara u Crnoj Gori?".



Sinđelić je istakao da je tek kada je sve počelo da se komplikuje, poslije desetak dana, kada je na njega izvršen i neki vid napada na Avali, zatražio zaštitu od BIA jer se nije osjećao sigurnim, a već je bio etiketiran i kao terorista. Na pitanje voditelja i urednika emisije Milomira Marića ko su ljudi koji su finansirali proteste u oktobru 2016. godine u Crnoj Gori, kada su i održani izbori, Sinđelić je istakao: "Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su obični ljudi koji imaju novac i koji su poprilično nacionalistički orijentisani. Oni su toliko nacionalistički orijentisani da i u Rusiji psuju Vladimira Putina, protiv kojeg ja nemam lično ništa. Oni nisu tražili da se ubije Milo Đukanović, već da se organizuju legalni izbori, da se ostvare dobri rezultati i da se to sve poslije lijepo proslavi. Mi jesmo razgorarali o tome da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO, ali ne i da se ubije Milo Đukanović", istakao je Sinđelić.