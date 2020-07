SDSS će se zalagati za sprečavanje govora mržnje, za jačanje tolerancije

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da će se ova stranka kao partner hrvatske Vlade zalagati za jačanje tolerancije, sprečavanje govora mržnje, smanjivanje ekscesa, ali i realizaciju socijalnih i komunalnih projekata, posebno u dijelovima Hrvatske u kojima žive nacionalne manjine.

On je naglasio da pozicija SDSS-ovog potpredsjednika hrvatske Vlade neće biti samo pro forme, s obzirom na to da je Boris Milošević dobio puni mandat potpredsjednika za ljudska prava i manjine.

Pupovac je za Јutarnji list rekao da je interes svih da se loša prošlost ostavi iza.

""Za dom spremni!", svastike, ustaški ili četnički simboli ne trebaju imati prava javnosti. Vijeće je izradilo dokument po kojem je korištenje pozdrava "Za dom spremni!" dopušteno u specifičnim okolnostima, i to specifičnim grupama, no to se na kraju pretvorilo u to da se štampaju majice sa tim pozdravom. Stav SDSS-a je poznat, za to nema mjesta, to moramo regulisati zakonom", istakao je Pupovac.