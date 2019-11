Samoprozvani kiropraktičar: Hoda polunag i napada mještane

Ante Pavlović, samoprozvani kiropraktičar, široj javnosti je poznat po skandaloznom i nasilnom ponašanju zbog kojeg je više puta završio u zatvoru.

U posljednjem incidentu skočio je vozačici na automobil, pokazivao joj polni organ i udarao štapom po automobilu. Tada je bio uhapšen i pušten. No nisu samo zbog tog incidenta mještani zvali novinare, već i zbog čovjeka kojeg je samoprozvani doktor Ante odlučio da liječi.

U kućici usred šume bez struje i vode živi čovjek od otprilike 60 godina, a Ante tvrdi da se brine o njemu. Iako govori da mu on stalno bježi, Ante ga je pronašao, pa opet pozvao novinare. Pred kamerama mu je naređivao da se skine i rekao:

"Ti si se sakrio. Ja sam mislio da si umro. Dva dana i noći se nisi vratio, mislio si me prevariti. Ne možeš tako sa mnom", kazao je Ante.

Od hladnoće proteklih zima čovjeku su otpali nožni prsti, u lošem je stanju i treba pravog doktora, a u bolnicu nije otišao jer je odgovornost za lečenje preuzeo Ante:

"Kakvu bolnicu kad ja to radim? Ja to dezinfikovao hidrogenom i to sve", ističe on.

"Sad će on ići na kupanje u jezero ako se meni prohte! Hoćeš ići sa mnom? Kaži hoću. Ja ne znam plivat. Pa idemo u plitko. Vidiš ti. Ja sam inteligentniji od tebe. Ja imam četiri fakulteta", jasan je bio Ante.

(Foto: Provjereno)