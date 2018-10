Rumija kao da je u Albaniji, a ne u Crnoj Gori 

Galama oko Crkve Svete Trojice na planini Rumiji iznad Bara diže se, prije svega, zato što Albanci smatraju ovu planinu albanskom, kao da to nije crnogorska teritorija, ocijenio je barski paroh Jovan Plamenac.

Plamenac je pojasnio da se na Rumiji ne izvode nikakvi novi radovi, već da se crkva oblaže kamenom koji su vjernici stotinama godina iznosili na vrh planine s ciljem izgradnje vjerskog objekta, prenosi Mitropolija crnogorsko-primorska.

Plamenac je ocijenio da negativne reakcije albanskih predstavnika zbog sanacije crkve na Rumiji nisu neočekivane, dodavši da je to priča koja je politizovana na neistinitoj tvrdnji da je ta crkva poremetila barski međuvjerski sklad.

"Elaborat na koji se pozivaju više nije validan. Poenta tog elaborata je bila da je crkva na Rumiji poremetila barski međuvjerski sklad, što nije istina. U tom elaboratu je bilo toliko proizvoljnosti, netačnosti, zle namjere. Pozivati se na elaborat koji ne postoji više i nije validan besmisleno je", rekao je Plamenac.

On je dodao da ga najviše brine reakcija Mehmeta Bardhija (Demokratski savez) i Nika Đeljošaja (Albanska alternativa) i "ta priča da je Rumija albanska planina".

"To se nadovezuje na onu priču kada smo išli da služimo na Svaču i kada su rekli da možemo da služimo i dođemo na Svač, ali tek uz dozvolu opštine Ulcinj. To je još jedna potvrda da vlast u Crnoj Gori nema kapacitet da zaštiti teritoriju države kojom upravlja", ocijenio je Plamenac.

Prema njegovim riječima, težnja i zavjet predaka bili su da se crkva sagradi od kamena, koji su stotinama godina iznosili na vrh Rumije.

On je podsjetio da je na Rumiji blizu crkve ranije organizovan i vojni albanski kamp, gdje su, kako je rekao, pucali i vježbali.

"Mi smo ukazivali, pozivali, ali niko ni riječi na to. To nije bio vojni kamp Vojske Crne Gore, već Albanaca koji tu žive", objasnio je Plamenac, dodajući da to pokazuje koliko vlast nema kapaciteta da vodi računa o integritetu teritorije Crne Gore.

Plamenac je napomenuo da do sada nije postojao nikakav plan koji se odnosi na crkvu, te da se trenutno radi prostorni plan za barsku opštinu i da je ukazano na potrebi da se u njemu nađe Crkva Svete Trojice.

Predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj juče je pozvao crnogorsku vlast da zaustavi, kako tvrdi, "pohod Srpske pravoslavne crkve po dijelovima zemlje u kojima Albanci žive vijekovima", dodajući da će u suprotnom, morati da "preduzmu mjere zaštite u skladu sa demokratskim i civilizovanim standardima".