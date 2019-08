Rudan: Kolinda nije ni pijana, ni bolesna, mi, Hrvati, smo bolesni!

Hrvatska književnica Vedrana Rudan pridružila se osudama ponašanja i govora predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović tokom proslave Oluje.

Književnica je poznata po tome što nema dlake na jeziku, te se i ovim pitanjem pozabavila na sebi svojstven način. Njenu kolumnu prenosimo u cjelosti:

"KGK, kako joj tepaju mediji, ovih je dana u Kninu slavila Pobjedu. Za neupućene, pred sto su se godina Milošević i Tuđman po diktatu Amerike dogovorili da se iz Hrvatske protjera 250 tisuća Srba.

I bi tako. Odoše Srbi iz Hrvatske, pješke, autom, većina na traktoru. Zanemariv broj ih je ostao u svojim kućama i sačekao herojsku, hrvatsku vojsku. Neki su doček preživjeli, mnogi su završili u bunaru ili su dobili metak.

Stradali su i hrvatski vojnici kojima je rečeno da će operacija Oluja pomoći da najzad i zauvijek budemo svoji na svome. Blago poginulima. Sami bi se danas upucali, mnogi to i čine, kad bi vidjeli na kakav su oltar položili svoj jedini život.

Do kosti oglodanom Hrvatskom vladaju kriminalci koji samo čekaju priliku kako strancima za proviziju pokloniti ono što još 'imamo'. Možda su to šume? Ili su to vode? Nitko od građana Hrvatske danas ne zna što je još uvijek 'naše', ako to 'naše' uopće postoji?

Gospodari, znajući s kim imaju posla, jednom godišnje slave Pobjedu. Hrvatima tako malo treba. Daj im Grdovića, on zna, 'nije u šoldima sve'. Pa kad još Stavros zatuli: 'Ajmo, ruke gore, Maro, Marice', Narodu zaigra srce. Jebote, Aerodrom je imao pravo. Imamo Hrvacku! Da, jebeš one Grdovićeve šolde. Ima nešto i u vilama, ljubavnicama, ljubavnicima, jahtama, džipovima, opuštenom ubijanju djece na zebrama, lezilebarenju u Saboru, jebanju dječice u velebnim crkvama…

Grandiozna proslava Pobjede i ove je godine pozitivno uznemirila Narod. Mahalo se zastavama, pilo i pjevalo i urlalo kako smo za Dom spremni. Može li Narod izvan sebe od radosti zavijati, a KGK sve to sa strane hladno gledati? I naša KGK je Narod. Zato je u Kninu održala govor na nekoliko nepoznatih i poznatih jezika i zapjevala s Klapom Sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice. Jebote, imamo i MORNARICU!

Da, KGK je razvalila usta. Da, svi smo na portalima mogli vidjeti njezine krajnike, čak smo joj čuli i glasić, ali… Bivši predsjednik Hrvatske Josipović, trijezan i nesretan što on nije predsjednik iako je trijezan, izjavio je: 'Mnogi se pitaju nije li tom govoru prethodila konzumacija alkohola.' ?! Kakve veze s pijanstvom ima gospođin spontani, hrvatski, engleski, razdragani, domoljubni, olujni nastup?

Krivo, krivo, krivo. KGB nije alkoholičarka. Pijanci su ljudi koji imaju zdravstveni problem, njih treba poslati na liječenje. Tko to kaže, tko to laže da bi KGK trebalo liječiti?

Njezino stanje nije bolest. Žena se ponašala onako kako to Narod zaslužuje. KGB je zdrava.

Mi smo bolesni.

(Pink.rs)