Raspop Miraš Dedeić: Amfilohije će svojom sahranom pobiti više nego Stefan Nemanja

Mitropolit kaninski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo, Miraš Dedeić, kazao je u izjavi za portal Aktuelno da je koronavirus poslat kao božija kazna za sva nepočinstva koja su preminuli mitropolit Amfilohije Radović i njegovi saborci iz SPC činili po Crnoj Gori. Govoreći o sahrani Amfilohija kojeg su cjelivale hiljade ljudi, Mihailo je kazao da će mitropolit SPC svojom sahranom “pobiti više ljudi nego što je Stefan Nemanja pobio bogumila”.

“Širok je pojam božije kazne. Pravda božija postoji i to je postalo očigledno nakon situacije sa koronavirusom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Nakon što je preminuo Amfilohije postalo je očigledno koga Bog kažnjava, jer ne može se širiti toliki govor mržnje, negirati država i narod, a da to prođe nekažnjeno. Amfilohije je poženjao ono što je posijao, a korona je božija kazna za ono što su on i SPC radili po Crnoj Gori”, rekao je Mihailo.

Govoreći o sahrani Radovića, kazao je da očekuje veoma nepovoljan ishod, piše Aktuelno.me.

“Risto će svojom sahranom pobiti više ljudi nego što je Stefan Nemanja pobio bogumila. Šetati otvoreni kovčeg sa čovjekom koji je preminuo od korone je nečuveno”, rekao je Mihailo.

Govoreći o sudbini mitropolita Amfilohija sa eshatološkog aspekta, Mihailo je kazao da se Amfilohiju ne piše dobro i da se raj mora zaslužiti, što, kako je kazao, sa pokojnim mitropolitom nije slučaj.