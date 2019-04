Radnik upao u rezervoar pun tekućeg cinka i poginuo, kolega stradao dok ga je pokušao spasiti

Dva radnika poginula su u nesreći jutros u kninskoj fabrici DIV TVIK.

"Danas oko 11.08 sati od Hitne medicinske pomoći Šibenik zaprimljena je dojava da su u fabrici samoborske firme u Kninu teže povrijeđena dvojica radnika, kojima je, tokom pružanja medicinske pomoći, u bolnici u Kninu, konstatovana smrt u 11.50 sati. Prema do sada utvrđenom radi se o 34-godišnjem i 20-godišnjem zaposlenicima navedene kompanije", stoji u saopštenju PU Šibensko-kninska.

Prema neslužbenim informacijama, jedan radnik u fabrici je upao u rezervoar pun tekućeg cinka. Njegov kolega pokušao mu je pomoći i izvući ga, ali, na žalost, on je stradao od strujnog udara do kojeg je došlo u tom trenutku, saznaje Slobodna Dalmacija.

"Nesreća se dogodila prilikom čišćenja tog bazena u kojem se nalazi vodena otopina. Iz ne znam kojih razloga bazen je došao u kontakt sa strujom i tom prilikom je strujni udar doživio 34-godišnjak. Zatim mu je priskočio u pomoć 20-godišnjak s namjerom da ga spasi, odnosno izvuče iz bazena te ga je uhvatio za ruku. U tom času je i on doživio strujni udar. Zatim su električari isključili struju u cijelom pogonu i pozvana je hitna pomoć. Na samom mjestu događaja probalo se reanimirati unesrećene radnike, ali navodno nije bilo potrebne opreme za to. Nije mi jasno kako se ovo dogodilo i odakle struja u bazenu. Na kraju krajeva, čišćenje tog bazena bila je rutinska radnja koja se do sada milion puta dogodila", izjavio je jedan radnik koji je svjedočio nesreći za portal Huknet.

Ovo nije prva nesreća sa smrtnim posljedicama u kninskoj fabrici šarafa. Još prije sedam godina, u oktobru 2012. godine, takođe je smrtno stradao radnik. Usmrtio ga je kamion. Vozača unutra nije bilo, motor je bio ugašen, a ručna kočnica podignuta, no kamion je odjednom krenuo kliziti unazad i prignječio radnika, koji je ubrzo preminuo u kninskoj bolnici.

Ta nesreća iz 2012. dogodila se pri iskrcaju opreme za tada novootvoreni pogon fabrike.