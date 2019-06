Radioaktivni otpad odložiti tamo gdje je i nastao

Otpad treba odložiti tamo gdje je i nastao, gdje je bilo koristi od nukleaarne energije a ne nama pod prozore i na naše izvorište pitke vode. Još jednom je to poručeno i to iz Dvora u Hrvatskoj. Gradonačelnici i načelnici gradova i opština koje se nalaze u slivu rijeke Une, poručili su da će svim dozvoljenim sredstvima nastaviti borbu ne isključujući i tužbu protiv Hrvatske.

"Ovo je sve zbog građana, zbog onih koji ovdje misle živjeti i ostati. Koji još ostaju, jer dosta nas je otišlo sa ovog područja. To se radi zbog građana, jer niko nema pravo da ugrožava ove građane," rekao je Adnan Alagić, ministra za građevinarstvo, prostorno uređenje i ekologiju u Vladi Unsko-sanskog kantona.

"Što se tiče sama lokacija je u nadležnosti vojske. Vojarna nije predata nikom. Ono što je sigurno da radioaktaivni otpada iz nuklearne elektrane Krško nije tu. ....jedan dio vojnog otpada je tu," kaže Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

U Dvoru je pao dogovor i da će biti formirano koordianciono tijelo koje će olakšati komunikaciju i buduće djelovanje. Poručeno je da će opštine i gradovi nastaviti aktivnosti, ali i da je krajnje vrijeme da se u sve aktivnije uključi BiH nivo.

"Da li je to arbitraža, da li je to neka vrsta tužbe. To prije svega treba da riješi pravni i ekspertski tim koji se mora formirati u što kraćem periodu," rekao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

"Očito da ne reazumiju svi ovaj problem jednako. Mi se moramo izboriti da ovo ne bude pitanje lokalne zajednice i manje regije," kaže Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.

Uskoro bi trebalo biti privedni kraju postupci koji će omogućiti proglašenje parka prirode Una. Predsjedništvo BiH prije nekoliko mjeseci donijelo je zaključak kojim traži da se Čerkezovac i Trgovska Gora izuzmu iz programa prostornog uređena kao loakcija za odalganje radio-aktivnog i nuklearnog otpada. Stanovništvo u slivu Une, sa obje stane, na protestima je reklo jasno i glasno "Ne".