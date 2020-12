Juče su Osječani mogli svjedočiti nesvakidašnjem prizoru.

Kako javlja Glas Slavonije, mladić je bez maske na licu ušao u autobus na zadnja vrata na autobuskoj stanici u Ulici Hrvatske Republike u Osijeku pa se posvađao s vozačem.

Kako piše list, zbog nenošenja maske i ulaska u autobus na zadnja vrata došlo je do razmirice između vozača i putnika, a u sve to upleli su se i policajci koji su dojurili s tri automobila. Sve je, uz uviđaj policije, trajalo gotovo sat vremena, a za to vrijeme autobus koji saobraća na relaciji Jug II - Kanižlićeva, nije vozio.

"Mislila sam da je u toku pljačka"

"Iskreno, mislila sam da je u toku pljačka ili nešto slično, jer je policija vrlo brzo došla, parkirali su jedan automobil ispred autobusa, drugi iza, i brzo su istrčali iz vozila prema autobusu. Kada sam izišla iz pekare čula sam kako se sve to dogodilo, odnosno zato što jedan putnik nije htio staviti masku na lice", rekla je za Glas Slavonije Marica Kožić iz osječkog naselja Retfala.

List navodi kako je u autobus na zadnja vrata bez maske na licu ušao mladić koji nije poslušao vozača da iziđe iz autobusa, stavi masku na lice i onda ponovno uđe na prednja vrata. Ubrzo je došlo do verbalnog sukoba između njih dvojice, pa čak i do naguravanja. Na kraju je mladić s kartonskom kutijom u rukama izišao iz autobusa. Bilo je tu i dalje povišenih tonova pa je vozač pozvao policiju koja je brzo došla.

Policajci su obavili razgovor s obojicom učesnika ovoga neobičnog događaja, a sve je to potrajalo gotovo sat vremena, piše list.