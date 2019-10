Pupovac: Podignite optužnicu, sve ću reći na sudu

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pozvao je hrvatsko Državno tužilaštvo da podigne optužnicu protiv njega povodom izjava u medijima o stanju u Hrvatskoj, jer bi onda, kako navodi, mogao sve što ima da kaže na sudu.

"Ja bih najviše volio da oni podignu optužnicu protiv mene pa da onda mogu da kažem sve što imam i branim se na pravi način. Neka odgovore onima koji kažu “uzmite pasoš Pupovcu”, neka uzmu, neka me izvedu pred sud, vrlo ću se rado odazvati", rekao je Pupovac povodom zahtjeva HVIDR da se Tužilaštvo izjasni o njegovim izjavama u medijima u kojima je Hrvatsku uporedio sa ustaškom NDH i ocjene da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regionu.

Dodao je da neće biti kao “oni koji su, kada je trebalo da odgovaraju za zločin prema civilima u Gruborima, Uzdolju ili Varivodamam, pozivali hiljade drugih da ih brane”, već da će biti “sam sa svojom savješću i svojom rječju pred tim sudom”.

"Ja nemam nikakav problem da se pojavim pred sudom i rado ću da izađem pred sud i da branim svoje ime, riječi, politiku, a neću reći svoju čast jer bi to bilo bacanje bisera pred one pred koje se to ne treba bacati", rekao je Pupovac gostujući na hrvatskoj televiziji N1.

Podsjetio je da je prvo iskustvo sa sličnim optužicama imao 1991. i 1992. kada je upozorio na ratne zločine i nedopuštene radnje.

"Kasnije su neki bili optuživani za te ratne zločine, ne mojom zaslugom, nego zbog činjenice da je utvrđeno da su ratni zločini počinjeni", naveo je Pupovac.