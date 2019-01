Pupovac: Gledaju me kao četnika

Predsednik SDSS-a i prvi čovjek Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac dao je intervju televiziji N1 u kom je, između ostalog, govorio o slučaju mladih Srba u Hrvatskoj koji odbijaju da ustaju na hrvatsku himnu.

Na pitanje novinarke šta je konkretan povod mladih da ne ustaju na himnu, Pupovac je odgovorio da ne zna.

"Ja sam za to da se njeguje ustavni patriotizam za sve građane — Hrvate, Srbe, Italijane. To je ustavni patriotizam koji neće samo biti pitanje himne, nego poštovanje zakona“, rekao je Pupovac.

„Sasvim je sigurno da treba da se ustaje na himnu, ali ne treba da se himna pušta svuda. Stvaramo li pretpostavke da se poštuje himna, da li oni koji kradu, manipulišu, koncentrišu političku moć na osnovu međunacionalne mržnje, da li su oni ti koji bi trebalo da nas pozivaju na poštovanje himne? Ja ustajem na himnu jednom nedeljno za sve koji su me birali, da li mi je bolje u Hrvatskoj? Jesam li priznat kao patriota? Nisam. Gledaju me kao četnika, neprijatelja zemlje, nerijetko kao ubicu. Šta da na to kažem? Ko je taj koji može da me podseća na patriotizam pored takvih apatriota, takozvanih domoljuba, koji su sve drugo samo ne poštovaoci himne i Ustava. Ti da nekoga pozivaju, pogotovo djecu, kada bi trebalo da ustaju!“, rekao je dramatično Pupovac, nakon čega mu je voditeljka rekla da se smiri i pitala ga da li je dobro.

"Ja sam jako u redu, samo oko mene nije u redu. Ono što činim je pravedan gnijev. Ne ustajem samo ja, ustaje moja koleginica Dragana Jeckov, kojoj je otac ubijen, a nikoga ne proganja i ne hoda okolo i proziva: ’Ko je ubio moga oca i zašto nije kažnjen‘“, izjavio je Pupovac na televiziji N1.