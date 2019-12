Proročanstvo Oca Tadeja: U Crnoj Gori če početi građanski rat, NATO će se povući sa Kosova

Tadej Vitovnički, koji se upokojio 2004. godine, ostavio je za sobom mnoga proročanstva o Srbima, o Crnoj Gori, o Kosmetu, o Bosni i Hercegovini, o mnogim ljudima i događajima koji će se uskoro zbiti.

Crna Gora će biti nezavisna

Govorio je da će Crna Gora da se odvoji i postane nezavisna. Takođe je govorio da će udar na srpski jezik biti silan u Crnoj Gori i da će bezbožna vlast udariti i na Srpsku Crkvu.

Neki ljudi koji su bili kod njega dosta često, ispričali su da je rekao da će u Crnoj Gori u jednom trenutku početi građanski rat, a na kraju i rat sa Albancima.

Jednom čovjeku iz Nikšića koji je stalno išao kod starca Tadeja rekao je da ne kupuje stan u Nikšiću jer još nije pravo vrijeme, i da Crna Gora uskoro postaje nezavisna te da će za Srbe biti veoma teško. Ipak, opet je rekao da će Srbi na kraju, poslije velikih stradanja pobjediti, ali da će cijena pobjede biti veoma velika. Najveći udar biće na SPC u Crnoj Gori i Mitropoliju na Cetinju.

Na kraju, kako je govorio starac Tadej, Crnu Goru će miriti ljudi iz Srbije, i ona će na kraju ponovo ući u sastav jedinstvene srpske države. Čak je govorio da će i mošti Svetog Vasilija Ostroškog jedno vrijeme morati da budu prebačene iz Ostroga na sigurnije mjesto. Toliko će biti teško u jednom trenutku.

Rekao je da će Mila Đukanovića ubiti sami Crnogorci, oko njega, i da će u građanskom ratu u Crnoj Gori biti žrtava.

Najopasniji i najžešći udarac ipak će na kraju doći od Albanaca koji će napasti Crnu Goru. Stradanja će biti velika, ali konačna pobjeda ipak na strani Srba iz Crne Gore.

Starac Tadej nije govorio vremenski potpuno precizno, ali dovoljno precizno jeste govorio. Naime on je govorio da će Crna Gora na referendumu da se odvoji od Srbije i postane nezavisna, i to uskoro. I pogodio je. On se upokojio 2004. a 2006. je Crna Gora postala nezavisna.