Procurio skandalozni snimak iz Blajburga: Proustaški voditelj pljunuo njemačkog novinara VIDEO

Na Majića su nasrnuli posjetioci blajburške komemoracije, i to nakon što ga je Velimir Bujanec pljunuo dva puta. Novinar hrvatskih korijena rekao je za portal Novosti da se napad odvijao kod spomenika ustaškim vojnicima.

"Sve je počelo kad me prepoznao Ante Udbinac, čovjek u Bujančevoj pratnji. Prišao mi je i otpočeo cinični razgovor. Nakon što sam se okrenuo, Bujančeva partnerka me je počela vrijeđati na ličnoj osnovi. Sam Bujanec nije ništa rekao, ali me je pljunuo dva puta. Potom su me i ostali počeli vrijeđati. Vikali su da sam jugokomunista i slično. Јedan me je udario u nogu, dok me je drugi neuspješno pokušao zahvatiti šakom", prepričava Majić za hrvatske "Novosti".

On procjenjuje da ga je u tome trenutku okružilo najmanje 12 Bujančevih istomišljenika, a vrlo vjerovatno i više.

"Da nije bilo policije u blizini, vjerovatno bi sve skupa završilo puno gore", kaže Majić, kojeg su policajci uz povike rulje odveli sa strane, i pustili nakon što su shvatili da je novinar i da nije nikoga napao, nego da je napadnut.

Nedugo nakon događaja, na Bujančevom "Fejsbuk" profilu objavljen je kratki video odvođenja Majića, uz psovke posjetilaca. Ispod toga videa, u komentarima Bujančevih istomišljenika uslijedile su salve prijetnji smrću i premlaćivanjem novinara Majića.

Kako pišu Novosti, Majić je u samom mjestu Blajburg lokalnoj policiji prijavio Bujanca zbog vrijeđanja, odnosno pljuvanja. U poslednjih godinu dana Majić je u nekoliko navrata pisao o gostovanju Bujanca i drugih političkih ekstremista iz Hrvatske u crkvenim prostorijama hrvatske zajednice u Njemačkoj.

Biskupija Majnc je zabranila političke skupove na takvim lokacijama, pa tako i istupe kontroverznog voditelja televizijske emisije "Bujica".

Ante Udbinac, čovjek koji ga je prepoznao i tako inicirao verbalni i fizički nasrtaj, hrvatski je emigrant u Njemačkoj. Neko vrijeme je radio kao voditelj Odbora za mladež i sport pri Hrvatskom svjetskom kongresu Njemačke, pišu Novosti.

Today in #Bleiburg Velimir Bujanec spitted on my colleague @DanijelMajic. The crowd around him tried to beat the Journalist. When I asked him about his attack he said to me: "Are you gay. You look very gay to me." pic.twitter.com/lx2816GvMc

— Krsto Lazarević (@Krstorevic) May 18, 2019