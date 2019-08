Akademik Matija Bećković ocijenio je da crnogorski predsjednik Milo Đukanović, govoreći o "velikoj Srbiji" i o tome da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori "čuva infrastrukturu velike Srbije" stvara "veliku Albaniju".

"Boreći se protiv jedne, koje nema niti je bilo, on se bori za jednu drugu koje formalno nema, ali je stvarno ima", rekao je Bećković.

On smatra da je ideja jedinstvene pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koju zagovara Đukanović, poput priče o onom koji je od svega što mu je bilo potrebno za pušenje imao samo usta i volju da puši.

"Isto tako, oni koji nisu kršteni i nemaju ni crkvu, ni sveštenike ni vjernike, a imaju volju da je imaju i onda da se ujedine. Da se ujedini ništa sa nečim što postoji. A taj koji to predlaže spada u ono što je u Zakoniku Valtazara Bogišića `nezvanovršenje tuđih poslova`", rekao je Bećković za "Blic".

Na konstataciju da se predsjednik Crne Gore Đukanović, ipak, našao pozvanim da rješava ovo pitanje, Bećković je upitao: "Što ne bi kada o tome nema pojma?".

"Da se Tito toga sjetio, on bi, ipak, za episkopa te crkve odredio nekog od onih koji su rukovodili Golim otokom. Oni bi to efikasno proveli. Ili nekog iz Ozne. To bi bili prvi monasi u kožnim kaputima. Osim toga zašto autor te originalne ideje ne bi bio i vladika te crkve, pa da se i tradicija obnovi?", pita Bećković.

On je naglasio da Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi samo ime smeta da bi bila crkva i dodao da im nije propao samo taj projekat.

"Sve što rade je pokušaj da se naduva prsla mašina. Oni razbuktavaju građanski rat misleći da su Crnogorci bili partizani i da su pobijedili na čelu sa drugom Titom, a da su Srbi bili četnici i oni su izgubili i nemaju nikave veze sa Srbima. Oni misle da ratuju sa Srbima, a u stvari ratuju sa svojom braćom u istoj kući", rekao je Bećković.

On je naglasio da to kako je religijsko postalo političko pitanje "prelazi u nadležnost medicine".

"Oni su se sjetili da Crnogorci nisu Srbi, a do te ideje nisu došli vrlo dosetljivi i lukavi i inteligentni Hercegovci. Tako da su se oni sada, kada im je to već palo na pamet lišili NJegoša, Marka Miljanova, Stefana Mitrova LJubiše, Gavrila Dožića, Amfilohija Radovića", rekao je Bećković.

On je dodao da onima koji su došli na ideju da nikada nisu bili Srbi jedino smeta što u tim borbama za slobodu i "vjekovnom ropstvu pod Srbima" nisu ispjevali nijednu pjesmu o borbi Crnogoraca sa Srbima, ali, kako je rekao, nije isključeno da je napišu.

Na pitanje da li još vrijedi zabrana njegovog ulaska u Crnu Goru, Bećković je rekao da su "oni tamo postavili mišolovku na kojoj piše `Slobodno gricni`".