Pretučen još jedan srpski povratnik

Još jedan napad na Srbe u Hrvatskoj dogodio se prije tri dana, u utorak, a pretučen je srpski povratnik iz okoline Rijeke.

Kako saznaje Index od Milana Erakovića, pravnog savjetnika Srpskog narodnog vijeća, 70-godišnji povratnik Dobrivoje Arsić bio je verbalno, a potom i fizički napadnut od strane nepoznatih osoba, od kojih je jednu napadnuti prepoznao kao stanara susjedne zgrade.

Fizičkom napadu prethodilo je verbalno vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, nakon kojeg je povratnik zvao policiju dva puta. Indikativno je da su napadači znali ime i prezime povratnika te je vrijeđanje bilo usmjereno na njegovu nacionalnost i činjenicu da je povratnik. Kako se dolazak policije oduljio, došlo je i do fizičkog napada. Iako je povod svega bio problem parkiranja ispred stambene zgrade, to ne može biti opravdanje za vrijeđanje na nacionalnoj osnovi i fizički napad na osobu od 70 godina koja je još i invalid.

Zagrebački portal je u posjedu medicinske dokumentacije u kojoj su navedene povrede koje je zadobio Arsić.

Srpsko narodno vijeće podnijelo je krivičnu prijavu u srijedu uz saglasnost povratnika za krivično djelo prijetnje, nanošenje tjelesnih povreda te uznemiravanja protiv nepoznatih počinilaca.

Ali iz SNV-a poručuju kako imaju sumnje da je i postupanje policajaca bilo etnički obojano.

"Nažalost imamo neformalna saznanja da je postupanje policajaca nažalost etnički obojeno. Naime protiv napadača nisu podnesene prekršajne prijave već protiv žrtve napada. Prema riječima napadnutog jedino činjenica da je srčani bolesnik spriječila je njegovo privođenje tokom noći te upućivanje prekršajnom sudiji. Iako je gospodin Arsić u četvrtak 22.08. 2019. godine oko podne tražio uvid u spis to mu nije omogućeno nego je traženo od njega da to napravi u pismenoj formi, što je on i učinio. Kako je u međuvremenu stigla krivična prijava od strane Srpskog narodnog vijeća od prethodnog dana policija hitno poziva gospodina Arsića u oko 14 sati na razgovor povodom prijave koji traje četiri sata, iako je Arsić u predinfartnom stanju", poručio je Eraković.

Pojašnjava kako to nije prvi put da primorsko-goranska policija tako postupa.

"Slično postupanje Policijske uprave Primorsko-goranske imali smo 2015. godine prilikom održavanja predstave HNK Ivan Zajc gdje su gledaoci i posjetioci verbalno vrijeđani po nacionalnoj osnovi od strane navodno pripadnika "Armade" a u stvari članova opskurne Autohtone Hrvatske stranke prava. Fizički napad na jednog od posjetioca od strane osoba koje su vrijeđale i dobacili uvrede gledaocima okarakterisan je kao 'remećenje javnog reda i mira'. Međutim postupanje pripadnika policije pokazalo je izrazitu neobjektivnost gdje je napadač 'upozoren' što god to značilo a protiv napadnutog je podignuta prekršajna prijava. Kako je prekršajni sud nakon utvrđivanja dokaza utvrdio da nije bilo govora o bilo kakvom prekršaju od strane gospodina koji je optužen te donosi oslobađajuću presudu na istu PU Primorsko-goranska ulaže žalbu! Toliko o profesionalnom postupanju pripadnika PU PGŽ te se nadamo da kad je riječ o ovom slučaju obrazac neobjektivnog postupanja neće se ponoviti", poručio je Eraković.