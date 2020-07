Preminuo zloglasni Ante Pavlović!

Pavlović je hrvatskoj javnosti bio poznat po nasilnom i skandaloznom ponašanju, a sebe je prozvao 'kiropraktičarom' koji liječi ljude od teških bolesti. Posljednji put je u žiži javnosti bio u novembru prošle godine,

Samoprozvani kiropraktičar, Ante Pavlović, preminuo je u nedjelju u 63. godini života nakon kratke i teške bolesti, potvrdila nam je njegova kći Dorotea.

Pavlović je hrvatskoj javnosti bio poznat po nasilnom i skandaloznom ponašanju, a sebe je prozvao 'kiropraktičarom' koji liječi ljude od teških bolesti. Iako je Pavlović često imao problema sa zakonom, njegova kćer je rekla:

- Ante je bio jako dobar čovjek i to pokazuju njegova djela, u kojima je spasio na hiljade ljudi. Bio vrhunski doktor, kiropraktičar koji je završio nekoliko studija u Americi. Bavio se padobranstvom, volio brzinu i motore, avione čak je bio i pilot. Cijeli život imao je konje i bio vrstan jahač. Hodao na koljenima do Međugorja. Uvijek su mu bili drugi bitniji od sebe samog, do zadnjeg dana. Nažalost to ga je i koštalo života jer sva ta tuđa energija ljudi je prelazila na njega kako ih je ozdravljivao. Teškom bolesnu došao je do kraja svog puta ali sa osmjehom na licu, a njegova kćer je do kraja tog puta bila potpuno uz njega i borila se svim snagama.

Poznat još od devedesetih

Posljednji put je u žiži javnosti bio u studenom prošle godine kada je zlostavljao i maltretirao 60-godišnjeg Ivana Župana i tretirao ga kao roba. Njihov ropski odnos trajao je tri sedmice sve dok nije reagirala policija.

Na suđenju je galamio i derao se tokom ispitivanja, a DORH je tražio da mu se zbog svega odredi istražni zatvor i Pavlović je mjesec dana proveo u Remetincu zbog opasnosti od ponavljanja djela. Od tada je prošlo osam mjeseci i nije se čulo za njega sve do vijesti o njegovoj smrti.

Nemoćni Ivan Župan je godinama trpio Pavlovićev teror. Prilog o njemu napravila je i istraživačka emisija “Provjereno”, no prije njegove objave po Pavlovića je stigla patrola. Sumnjičili su ga da je dolazio do Županove trošne kućice u šumi kraj naselja. Prijetio mu je sankcijama ako ne bude ispunjavao njegove zahtjeve.

Župan je u strahu bespogovorno pristajao na sve. Ako bi odbio Pavlovića, on bi ga kažnjavao i preko drugih mu prijetio smrću. Tijekom zadnjeg susreta izudarao ga je štapom te je Župan s teškim ozljedama završio u KBC-u Zagreb. Nekoliko puta pokušao je pobjeći, no Pavlović bi ga svaki put pronašao. Čak je snimio i video na kojem se vidi kako mu “pomaže” te mu “liječi” rane na stopalima.

- Ja nikog ne držim zarobljenim, a kamoli mog dragog Ivana iz šume, kojeg hranim i liječim više od četiri godine - napisao je Pavlović tada na svom Facebook profilu.

To mu nije bio prvi incident. Njegovi sumještani su tvrdili da ih je zlostavljao godinama, a jednom je završio u zatvoru nakon što je bičem pretukao dječaka i silio ga da mu pokaže spolovilo što je kasnije i sam objavio na vlastitom YouTube kanalu.

Ante Pavlović je dječaka pred roditeljima pitao masturbira li i tražio ga da mu pokaže spolovilo. Kada je dječak to odbio, Pavlović ga je oborio i počeo udarati bičem, dok su njegovi roditelji sjedili sa strane.

Kad se video zlostavljanja dječaka proširio internetom, policija je reagovala i uhitila Pavlovića. On je osuđen na 30 dana zatvora, a dječakov otac koji ga je doveo samoprozvanom kiropraktičaru, osuđen je na uslovnu kaznu od šest mjeseci zatvora.

POGLEDAJTE NAJČITANIJE VIJESTI DANA

Klikom na fotografiju otvorićete vijest