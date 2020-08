Premijer Marković najavio protjerivanje sveštenika SPC iz Crne Gore

Premijer Crne Gore Duško Marković poručio je da će trpjeti sveštenike Srpske pravoslavne crkve do 30. avgusta, nakon čega će otvoriti granice i vratiti ih njihovim kućama jer nemaju utemeljenja u Crnoj Gori.



- Crnu Goru napadaju ovih dana oni isti koji je nisu željeli 2006. i čiji su je preci poništili 1918 - rekao je Marković.

Premijer je takođe rekao na Cetinju da u svijetu nije zabilježeno da se u političkim povorkama nalaze sveštena lica, te da su u Crnoj Gori zakon i pravni poredak jednaki za sve.

- Moraće je poštovati ako je neće voljeti. SPC i njeni sveštenici će se vratiti u manastire i crkve, neć́e ih više biti u političkim povorkama, neće ih biti za mikrofonom gdje proklinju naše očeve, naše djedove i nas same, našu djecu... To se nigdje u 21. vijeku ne radi u svijetu, nažalost u Crnoj Gori se to radi - rekao je Marković.

To ćemo, kako je kazao, istrpjeti do 30. avgusta.

- Nakon toga se to više neće tolerisati. Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija i Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorićemo granice, jer nemaju ovdje utemeljenja i vratićemo ih njihovim kućama, odakle su došli, neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i poštujemo - poručio je Marković.