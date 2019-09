Pred turistima istresao fekalije u more kod Šibenika

Stariji muškarac donio je kantu punu fekalija na plažu Rezalište u mjestu Brodarica kod Šibenika i ispraznio je u more pred mnogobrojnim turistima.

"Sunčali smo se tu ispred pekare i odjednom je sve počelo smrdjeti. Kad smo se digli pogledati što se zbiva, on je sve to već iskrenuo i prao kantu rukama! Katastrofa. Kasnije je odšetao prema glavnoj cesti, neki je domaći… Dakle taj je stariji 'gospodin' iskrenuo kantu punu fekalija i na naše 'sramite se' odgvorio sa 'sramite se vi' i bez pardona otišao", ispričala je jedna žena koja je sve to posmatrala i snimila, javlja portal "Sibenik.in".

Fekalije su još dvadesetak minuta nakon toga plutale po plićaku, izjavila je ona.

Šibenski komunalni redari saopštili su da će na snimcima nadzornih kamera provjeriti šta se dogodilo.

Ukoliko komunalni redari zateknu da neko ispušta fekalije ili neki drugi otpad baca u more, tražiće na uvid dokumente, i po utvrđivanju identiteta slijedi prekršajni postupak jer kazne za fizičku osobu dostižu i 2.000 kuna (oko 500 KM).

"Pazite, nije to bezazlena kazna. Neko koristi javnu gradsku plažu da isprazni kantu fekalija", rekao je šibenski komunalac Bore Rončević.