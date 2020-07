Prebio sveštenika, bičevao dječaka, držao roba, maltretirao sve oko sebe: Ko je bio Ante Pavlović?

Samoproglašeni kiropraktirač Ante Pavlović preminuo je jutros nakon kraće i teške bolesti. O njemu i njegovom metodu liječenja zna čitava Hrvatska, ali i region.

Tokom ratnih devedesetih pojavio se kao ljekar koji će da liječi hrvatske vojnike i uključili su ga u elitne jedinice Hrvatske vojske. Međutim, ubrzo se shvatilo da se radi o "poremećenoj" ličnosti i brzo ga isključuju iz vojske.

Svojim liječenjem nastavlja da se bavi i dobija udarne termine najgledanijih emisija u to vrijeme. Agresivan sagovornik, pa čak spreman i za fizički obračun prikupio je dosta pristalica koji su izgubili vjeru u alternativnu medicinu i tražili njegovu pomoć. Ubrzo je skupio nekoliko hiljada pristalica i fino se obogatio.

Svoje pacijente liječio je "centriranjem", komandovao njihovim životom a kada ga ne bi slušali dobijali su batine.

Ponižavao ih je, maltretirao i tvrdio da je reinkarnacija Isusa Hrista. Tokom turobnih devedesetih godina, istražni organi počinju da se raspituju o Pavloviću. Nakon psihijatrijskog liječenja koje mu nije bilo strano, izgubio je veliki broj pristalica. A tada je svoje "liječenje" počeo papreno da naplaćuje. Jedan njegov tretman iznosio je i do 10.000 KM.

Pred kraj života postao je i robovlasnik, terorisao je čitavo selo, hodao go, spopadao žene, a komšije su neprestano pozivale policiju zbog njega, a koja mu opet ništa nije mogla.

Odležao je osam godina zatvora, liječio se u psihijatrijskim ustanovima. Pretukao je sveštenika i zvonara, pa čak i dijete za koje je služio posljednju zatvorsku kaznu. Tražio je da mu pokaže polni organ, kada je dječak to odbio tukao ga je bičem pred dječakovim roditeljima, a sve to objavio na svojoj Jutjub stranici.

U dokumentarcu "My way of life", Pavlović dostiže granice popularnosti. Njegovi sljedbenici su više ličili na sektu. Nosili su uniforme, a među pacijentima imao je i ugledne ličnosti kao što su generali, novinari, glumci itd.

U gostovanju Željku Malnaru i kultnoj emisiji "Noćna mora" objavljen je snimak kako se skoro hiljadu ljudi kupa tokom zime u veoma hladnoj vodi. Naravno po naredbi Pavlovića.

Na pitanje Malnara za šta je to dobro, Pavlović je jednostavno odgovorio "Ko kaže da je dobro?

Brutalno je tukao svoje sljedbenike što je objavljivao i na društvenim mrežama, a tokom gostovanja u Noćnoj mori vidno je bio isprovociran Malnarovim prozivanjem te ga je u jednom trenutku i udario.

Nakon posljednjeg izlaska iz zatvora zbog povrede prava djeteta, Pavlović se vratio u Donji Dragonožec u kojem je 90-ih otvorio "Antin hram zdravlja", a ljudi su tada masovno dolazili na liječenje kod njega. Stanovnici tog mjesta zbog njega nisu imali mira već gotovo 30 godina.

Mještane je svakodnevno snimao i objavljivao snimke na internetu kako zastrašuje, hoda polugol sa sjekirom, zaustavlja saobraćaj i napada. Predsjednik DVD-a Donji Dragonožec Stjepan Cerovski ispričao je reporterki Provjerenog Emi Branici da to traje godinama te da je u mjestu mir jedino kad je Pavlović u zatvoru.

Novinar ATV-a pokušao je jedne prilike da stupi sa Pavlovićem, ali njegovi zahtjevi kako bi taj intervju trebao da izgleda bili su neprihvatljivi. Tražio je da izvede performans u kojem bi na kraju bio go kako bi pokazao svijetu da je reinkarnacija Isusa Hrista.

POGLEDAJTE NAJČITANIJE VIJESTI DANA

Klikom na fotografiju otvorićete vijest