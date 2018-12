Prebio još jednu djevojku, oteo mladića, tukao djecu 

Puštanje Darka Kovačevića "Daruvarca" iz pritvora u kojem je bio šest mjeseci još je glavna tema u hrvatskoj javnosti. Kovačević koji je ljetos brutalno pretukao 18-godišnju djevojku u petak je izašao na slobodu nakon što se nisu stekli uslovi za održavanje rasprave, a istekao je i maksimalni rok od šest mjeseci zadržavanja u pritvoru, što je izazvalo brojne komentare u javnosti.

"Daruvarac" je poznati zadarski kriminalac protiv kojeg je policija od 2008. godine podnijela niz prekršajnih i krivičnih prijava - njih četrdesetak.

Među tim krivičnim prijavama je i više nanošenja teških tjelesnih povreda, pucanje iz vatrenog oružja, nasilničko ponašanje, otmica, narušavanje nepovredivosti doma, te niz tučnjava... Iako se radi o teškim krivičnim djelima, Darko Kovačević za niti jedno od njih nije odgovarao, odnosno protiv sebe nema niti jednu presudu.

Ovaj stari policijski znanac, osim niza krivičnih i prekršajnih djela s elementima nasilja, ima i bogatu istoriju brojnih saobraćajnih nesreća.

Uprkos svemu tome Kovačević je slobodno šetao Zadrom, a onda i brutalno pretukao 18-godišnjakinju.

Daruvarac je početkom decembra 2012. u jednom kafiću nasrnuo na ženu s kojom je tada bio u vezi. Baš kao i Lorenu, udarao ju je šakama po glavi, srušio je na pod, udarao po cijelom tijelu te je vukao po podu kafića. Policija ga je brzo pronašla te je priveden na Prekršajni sud, ali je kako saznaje 24sata, istog dana pušten na slobodu.

U novembru 2008. godine s prijateljem je presreo dječka bivše djevojke te ga fizički napao. Dvojac je muškarca pretukao i ugurao u automobil. Odvezli su se na drugu lokaciju i tamo nastavili maltretirati muškarca. Tada je Daruvarac zaradio krivičnu prijavu zbog protivpravnog oduzimanja slobode, a napadnuti muškarac završio je na Hitnoj.

Iste godine je u noćnom klubu, bez ikakvog povoda, napao dvojicu maloljetnika. Prebio ih je, nakon čega su završili na Hitnoj, a on je zaradio prijavu za nasilničko ponašanje.

Prije četiri godine verbalno je nasrnuo na policajce, urlao na njih, odgurnuo ih i pobjegao.

Iako je Darko Kovačević Daruvarac trenutno na slobodi, njemu se suđenje nastavlja. Iduća rasprava određena je za 9. januar 2019. godine.

U Zadru je danas održan miran protest u znak podrške 18-godišnjoj žrtvi "Daruvarca".

Na protestu, na kojem se najprije na Narodnom trgu, a zatim i ispred zgrade Županijskoga suda okupilo oko hiljadu ljudi, građani su nosili natpise "Po japankama se zlo poznaje", "Kakav je miris krvi na vašim rukama" i "I ja sam Lorena".

Okupljeni su tražili da Državno odvjetništvo promijeni kvalifikaciju za kriivčno djelo koje se stavlja na teret "Daruvarcu" u pokušaj ubistva, jer bi u tom slučaju u istražnom zatvoru mogao biti godinu dana, a ne šest mjeseci kao sada, kad se tereti za nanošenje teških povreda.

Na protestnom skupu govorila je i Ana Gurlica, majka pretučene djevojke, koja je rekla kako je njezino dijete zatvoreno u kući, a njezin zlostavljač pije kavu na Kalelargi.

"Hvala vam, dragi ljudi, vi ste spasili moje dijete, podigli ste je. Sada je prisiljavaju da odustane od iskaza. Želim da se on tereti za pokušaj ubistva, jer on je moje dijete mrcvario pola sata na podu, to nisu samo teške tjelesne povrede", rekla je Gurlica.