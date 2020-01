Pravoslavci u Crnoj Gori dočekuju Božić mirno

Dostojanstveni, i ponosniji nego ikada, pravoslavci u Crnoj Gori danas slave Badnji dan i dočekuju sutrašnji najradosniji hrišćanski praznik. Tenzije se osjete ali je vjera u Boga jača, poručuju danas iz Podgorice.

Pravoslavaci u Crnoj Gori kažu da ovaj Božić dočekuju drugačije nego sve prethodne ipak jasno poručuju obilježiće ga kako to i dolikuje po starim pravoslavnim običajima.

Badnjaci su ubrani ili kupljeni, danas je trpeza posna a za sutra se sprema bogatija, božićke se okreću na sve strane, čuju se i tradicionalne srpske pjesme. Hramovi duž Crne Gore- danas puni. Običaje i vjeru ne damo a naše svetinje ćemo braniti životima , poručuju vjernici iz Crne Gore.

"Ove godine malo drugačija atmosfera u Crnoj Gori, to vas nije poremetilo. Ne uopšte, ta atmosfera koja je trenutno to je atmosfera koja je namještena sa strane i zato nema uticaja. Da li je ova atmosfera pokvarila praznovanje badnjeg dana? Za mene ne, ja ću slaviti kao što sam i do sada, možda je napeto ali treba spustiti tenzije i strasti. Ko je vjernik bio, biće i ostaće. Nismo opterećeni sa tim dnevno - političkim događajima nego slavimo ovaj blagi dan u krugu porodice", ističu vjernici.

Da je ovogodišnji Božić drugačiji kaže i sveštenstvo. Nije lako zadnjih dana priznaju u podgoričkom Sabornom hramu. Protestnih litija i molebana, koji se svakodnevno održavaju u cijeloj Crnoj Gori, danas i sutra nema, ali će se mirna i dostojanstvena borba za svetinje, kažu, nastaviti. Paroh Predrag Šćepanović kaže da je usvojeni Zakon o slobodi vjeroispovijesti veliki udar na svetinje ali snagu daje složni narod koji svake večeri u sve većem broju prisustvuje molebanima.

"Nadvili su se tamni oblaci nad našom crkvom ali vjerni narod širom Crne Gore u svim gradovima izašao je i stao uz svoju crkvu i to nam daje krila, podmađuje nas sve a ono što nas najviše raduje što u svim srpskim krajevima u srpskoj Hercegovini u Srbiji u skoro svim gradovima imamo podršku mnogo nam znači ta podrška. Kad je čovjek u muci i nevolji kada nije sam to mu mnogo znači", smatra Šćepanović.

Baš zato se Šćepanović kaže nada da će crnogorske vlasti što prije povući sporni Zakon. Za mnoge sramni Zakon o slobodi vjeroispovijesti najveći je napad na srpsku crkvu u novijoj istoriji jer planira oduzimanje imovine od Srpske pravoslavne crkve i prepisivanje u vlasništvo države Crne Gore.