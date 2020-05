Poruka mitropolita Amfilohija: Ako treba sudite meni, oslobodite Јoanikija

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je danas onima koji su na vlasti u Crnoj Gori da hitno oslobode nevinog episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i sveštenike koji su u zatvoru, te da se prekinu diobe i sukobljavanja.

Mitropolit Amfilohije naveo je da je zbog toga što vlasti nisu ispoštovale molbu Episkopskog savjeta da hitno oslobode nevino zatvorene vladiku Joanikija i sveštenike reagovao narod i uslijedila sinoćnja zbivanja u Crnoj Gori u kojim su nastradali vjernici i čuvari reda, što je tragično za sve, za Crnu Goru, pred svijetom i Evropom.

"Zato se obraćam od ćivota Svetog Petra Cetinjskog u Cetinjskom manastiru da se vratimo Bogu ljubavi, da se vratimo jedni drugima u ljubavi, bez obzira kakvih opredjeljenja bili u Crnoj Gori: vjerskih, nacionalnih, političkih i drugih. Da se vratimo uzajamnosti, bratskoj slozi i slobodi", poručio je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je rekao i da, ako neko treba da odgovara za nešto, moli one koji su na vlasti da to bude on.

"Molim sve, ako neko treba da bude suđen za to što se događa u Crnoj Gori i za zbivanje naroda u Crnoj Gori, onda treba, prije svega, mene da sude. Ja sam spreman da izađem na sud i da, ako treba, budem i osuđen i pet, i deset godina, i koliko god treba", naglasio je mitropolit Amfilohije i dodao da neće biti prvi mitropolit kojem je suđeno.

On je zamolio vlasti u Crnoj Gori da prestanu da zloupotrebljavaju sebe protiv naroda.

"A, u isto vrijeme, molimo i narod da svojim ponašanjem ne izaziva vlast, nego da se zajednički svi potrudimo, cjelivajući mošti Svetoga Petra, pomiritelja i iscjelitelja, i Svetoga Vasilija Ostroškoga, da se objedinimo u bratskoj ljubavi i zajednici, sa svim razlikama koje su nam svojstvene. To je moja molba, da ne kažem i moj zahtjev i potreba", ističe mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski poručio je narodu da je Crkva bila i ostala sa njim i naglasio da litije, koje neki proglašavaju za političke, nemaju veze sa politikantstvom.

"To su litije naroda koji se dogodio, koji se vratio i hoće da se vrati ćivotu Svetoga Petra i moštima Svetoga Vasilija Ostroškoga i da hodi njihovim putem", dodao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je napomenuo da je neophodno da se svi, bez obzira gdje se nalaze i kome pripadaju, vrate Božijem putu - putu Svetog Petra Cetinjskog i Svetog Vasilija Ostroškog.

"To je moja molitva, moj zahtjev, moj blagoslov svima u Crnoj Gori. A, uvjeren sam, da je to i blagoslov Svetog Petra Cetinjskog", rekao je mitropolit Amfilohije.