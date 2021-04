Popuštanje mjera u Crnoj Gori

Minstar zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić Bojović izjavila je da će 201.200 kineskih vakcina protiv korona virusa 1. maja stići u Crnu Goru, te najavila da policijski čas neće važiti između subote i nedjelje, 1. i 2. maja.

Bojovićeva je rekla da će masovna vakcinacija započeti u očekivanom terminu i da se očekuje dobar odziv građana.

– Što se tiče novih mjera koje će važiti od 30. aprila do 7. maja, izdvajamo ukidanje zabrane kretanja na teritoriji cijele države sa subote na nedjelju. Međutim, zabrana međugradskog saobraćaja vikendom, kao i zabrana kretanja ostalim danima, od ponoći do pet ujutru, ostaju na snazi – navela je Bojovićeva.

Ona je istakla da od 24 opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika i da se u odnosu na prethodnu sedmicu stanje popravilo u Pljevljima i Šavniku.

Privredna društva radiće od 7.00 do 22.00, ugostiteljski objekti do 23.00, a rad kladionica dozvoljen je do 22.00 časa.

Nove mjere stupaju na snagu sutra, a važiće do 7. maja.