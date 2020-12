Ponovo zabilježen zemljotres u Hrvatskoj, nešto slabiji ovaj put

Epicentar potres magnitude 3,4 po Rihterovoj skali u 20.31 sati zabilježen je 15 kilometara jugoistočno od Siska.

Seizmološke službe saopštile su kako je u ovom danu zabilježeno više od 250 potresa na području Hrvatske te pozivaju građane na oprez, pogotovo ako nisu sigurni u stabilnost vlastitoga doma.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.4 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/UozEFAVPSj

— EMSC (@LastQuake) December 30, 2020