Policija u Zadru kažnjava zbog korona žurke, na zabavi bio i Ante Gotovina

Policijska uprava u Zadru ispitala je okolnosti zabave u Pakoštanima na kojoj je učestovalo više od 10 osoba, a na dostavljenim snimcima se vidi i Ante Gotovina, tvrde hrvatski mediji.

- Utvrđen je identitet osoba koje su učestvovale na okupljanju, a imaju prijavljeno prebivalište na području zadarske županije i te će osobe biti sankcionisane zbog prekršaja - kažu iz zadarske policije u vezi sa zabavom na kojoj je bilo više ljudi od dozvoljenog broja.

Kako javlja "Dnevnik.hr", policija nije dobila niti jednu dojavu u vezi sa zabavom, već je za okupljanje saznala iz medija.

Trenutno je na snazi odluka Štaba da na privatnim okupljanjima može biti najviše 10 osoba iz najviše dva domaćinstva. Iako je dozvoljen rad samo terasama ugostiteljskih objekata, zabava se održala u zatvorenom djelu restorana.

- Do sada izvršenim provjerama utvrđeno je kako se radi o privatnom okupljanju na kojem je suprotno Odluci Štaba civilne zaštite bilo više od 10 osoba, a koje je održano u subotu 6. marta ove godine u Pakoštanima u prizemlju porodične kuće u vlasništvu 57-godišnjeg hrvatskog državljanina. Zbog počinjenog prekršaja 57-godišnjaku je juče uručen prekršajni nalog zbog organizovanja okupljanja suprotno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama - navode iz policije.

Na pitanje novinara da li je među njima i Ante Gotovina, iz zadarske policije su kazali kako se ''na dostavljenim snimcima utvrdio identitet svih osoba''.

Epilog braniteljske zabave u Pakoštanima - zadarska policija utvrdila je identitet 10 osoba, “te će osobe biti prekršajno sankcionirane”.

Takođe, dodali su kako policija i dalje poduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta svih učesnika, a o svemu je obaviješten i Državni inspektorat.

Kako su hrvatski mediji ranije pisali, načelnik Pakoštana Milivoj Kurtov je znao za ovo druženje.

- Kriv sam jer sam zvao generala tamo, pa je to sve izašlo u medijima, očigledno bi to ostalo tiho da se on nije tamo pojavio - rekao je Kurtov za Dnevnik.hr.

On je rekao i da druženje nije održano u restoranu, već u privatnoj kući s velikom terasom.