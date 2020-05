Kolona vjernika koja se kretala iz Kuča sa moštima Svetog Arsenija Sremca, drugog arhiepiskopa srpskog, koju su predvodili mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop budimljansko-nikšićki Joanikije došli su u Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici gdje na poklonjenje moštima nasljednika Svetog Save pristupa veliki broj ljudi.

Na putu do ove svetinje policija je na Kakarickoj Gori razdvojila kolonu – jednu koju je uputila na Burum i drugu preko Kakaricke gore sa trobojkama. To je dovelo do napetosti između vjernika i policajaca ali je sve prošlo mirno.

Kolona se, međutim, nešto kasnije ponovo spojila na Starom aerodromu i nastavila put bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, sve do zgrade MUP-a kada su opet zaustavljeni, i nije im bilo dozvoljeno da nastave put u dužini od oko 400 metara.

Policija je prethodno omogućila vladikama da prođu kao i vozilu u kojem su se nalazile svete mošti. Oni koji su ostali zarobljeni na bulevaru su žestoko negodovali, pa umalo nije došlo do težeg incidenta. Kada su iz vozila izašli mitropolit Amfilohije i episkop Joanikije, policajci su popustili i omogućili koloni da dođe do Hrama.

– Kuči su i danas pokazali kojem rodu pripadaju. Svete mošti u naš kraj stigle su poslije 164 godina, donijele radost na tvrdom kamenu, ojačale našu vjeru pravoslavnu zajedno sa našim arhijerejima, kaže za Novosti Mileta Pavićević Čiča, koji je iz bolničke postelje “istrčao” do Kuča kako bi bio dio veličanstvenog događaja.