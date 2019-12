Policajac iz Nikšića otvorio dušu: "Tražiću drugi posao, koji mogu obavljati pošteno i slobodno"

Službenik Centra bezbjednosti Nikšić Miloje Šćepanović nakon 30 godina staža sinoć je dao otkaz nakon protesta u Nikšiću zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, potvrđeno je CdM iz policije.

Šćepanović je u izjavi za Vijesti, rekao da kao vjernik, komšija i prijatelj onih koji su na drugoj strani nije mogao da gleda primjenu sile protiv okupljenih građana.

– Napustio sam posao koji mi je jedini izvor prihoda, od toga živim. Bio sam raspoređen na poslovima regulisanja saobraćaja na kružnom toku kod Trga Save Kovačevića, tu je došlo do upotrebe sredstava prinude od strane kolega koji obavljaju te poslove… Zbog svojih ličnih ubjeđenja, zbog te omladine, koja je uradila to što je uradila, to su sve ljudi koji su moji komišije, prijatelji, kumovi, a zbog kolega koje obavljaju te zadatke, nisam mogao da ih ostavim, a nisam mogao da intervenišem protiv svojih komšija i prijatelja, zato sam otišao u Centar bezbjednosti, zahvalio se, razdužio i napustio Ministarstvo unutrašnjih poslova – rekao je on.

Kako je rekao, tražiće drugi posao koji može da obavlja pošteno i slobodno.

Na pitanje šta ga je navelo da to sada uradi, jer je i bilo i drugih protesta, on je rekao: “Odluka vlade. Zbog onog što se dešavalo u skupštini. Ja nisam političar, ja sam službenik unutrašnjih poslova, ali sam i vjernik, a to se kosi sa mojim vjerskim osjećajima”.

Kako je saopšteno, Uprava policije je sačinila Sporazum o prestanku radnog odnosa koji mu je dostavljen na uvid i potpisivanje.

Šćepanović je Sporazum o prestanku radnog odnosa potpisao, a iz policije je rečeno da je to uradio na osnovu ličnih stavova i uvjerenja.

(Izvor: Vijesti.me)