Poklič protiv Srba uništava Hrvatsku

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže za RTS da povici "Ubij, ubij Srbina" i linčevi kao u Supetru nisu opasnost samo za Srbe, već i za Hrvatsku.



"Taj poklič će na kraju doći glave Hrvatskoj. To je poklič koji uništava ovu zemlju iz dana u dan i ukoliko se tome ne suprotstavi, on će je uništiti do kraja", upozorava Pupovac.

Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac je rekao, gostujući u Dnevniku RTS-a, da nije iluzija govoriti Srbima da je bezbjedno živjeti u Hrvatskoj i da "pamtimo i gora vremena", kada su podmetane eksplozivne naprave, a povratici ubijani.

Svakodnevne uvrede i napadi na Srbe su, kako objašnjava, novi talas nacionalističkog i šovinističkog, a nerijetko i klerofašističkog političkog djelovanja, koje je moguće jer postoje politički, vjerski i pseudodržavni autoriteti koji to podržavaju, objašnjava Pupovac.

Očekuje da državni vrh odlučnije govori o tim pojavama.

Komentarišući svoj žestok govor juče u Hrvatskom saboru, kada je rekao da je Hrvatska zemlja mržnje i nasilja, Pupovac kaže da je neophodno reći stvari koje su tačne da bi se društvo osvijestilo i da bi se srelo sa stvarnošću sa kojima žive ljudi druge nacionalnosti i drugih opredjeljenja.

"Meta su svi koji drugačije misle"

Upitan da li razmišlja o svom daljem učešću u vladajućoj koaliciji, napominje da su takve uvrede opštedruštveni fenomen i da to nije toliko povezano sa tim da li je neko član vladajuće koalicije.

Radi se o nasljeđu koje se probudilo 2013. godine i koje nikako da se stiša, smatra on.

"Meta tih napada nisam samo ja, već svi koji drugačije misle od tih mrzitelja i nasilnika", navodi Pupovac.

Međutim, postoje granice do koje čovejk može trpeiti takve okolnosti i kada počne da razmišlja o drugim načinima političkog djelovanja, napominje Pupovac.

Komentarišući pitanje bezbjednosti sezonaca iz Srbije, Pupovac ukazuje da incidenti iz Supetra i Dubrovnika govore da postoje rizici, ali i hrabre reakcije.

"Policija čini sve, ali to nije dovoljno", kaže Pupovac i dodaje da obaveštajna zajednica mora da zna šta se dešava u grupama koje su izvor nasilja, da pravosuđe mora stvari da naziva pravim imenom i da je neophodno da se oglase društveni autoriteti.

Sezonci iz Srbije ne odlaze u Hrvatsku samo zbog sebe, već i zato što su Hrvatskoj potrebni radnici i njihove usluge.