Prava drama odvijala se danas nakon zemljotresa koji je pogodio hrvatski grad Petrinju.

Građani su spašavali unesrećene, a nažalost jedna djevojčica (12) je poginula.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak dječaka kojeg su građani izvukli ispod ruševina.

Dječak je bio zarobljen u automobilo na koji se obrušila zgrada.

#BREAKING: This young boy was pulled from the rubble after an #earthquake in #Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near #Zagreb pic.twitter.com/W7fe6xr7gn