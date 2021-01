Oko 18.25 sati Hrvatsku je pogodio novi zemljotres. Prema podacima EMSC, magnituda potresa bila je 3.9 Rihtera.

Epicentar novog potresa je bio četiri kilometra jugozapadno od Siska.

Prema riječima lokalnog stanovništva, zemljotres se snažno osjetio i trajao je desetak sekundi.

#Earthquake (#potres) possibly felt 1 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/9M6SJMmf2Z