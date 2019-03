Plenković nije prihvatio ostavku, Žalac ostaje u Vladi Hrvatske

Gabrijela Žalac ostaje ministar u Vladi Hrvatske, jer premijer Andrej Plenković nije prihvatio ostavku.

"Najvažnije je da je djevojčica dobro. Što se tiče vozačke. To je propust, nemar. Međutim to nije kazneno djelo. To je prekršaj. Platila je kaznu. Izvadiće novu dozvolu. Spremna je prestati biti ministar. To je moralan potez. Ali ja sam razmišljao o tome od subote. Ovo što se dogodilo. To je nešto što se moglo dogoditi i nekome drugome", rekao je Plenković dodavši da to nije razlog da napusti vladu.

"Ona jako dobro radi svoj posao", rekao je Plenković.

Hrvatska ministarka regionalnog razvoja Gabrijela Žalac, koja nije imala važeću vozačku dozvolu u trenutku kada je vozilom naletjela na djevojčicu, ponudila ostavku.

"Nisam ja vozila bez vozačke. Imam vozačku samo je istekla", rekla je dodajući da je skoro svaki vikend sama vozila automobil.

"Premijeru sam u subotu ponudila ostavku. Ponudila sam mu mandat na raspolaganje. Ne opravdava me da vozačku imam nevazeću. To je takav splet okolnosti. Pored moje ulice je dijete istrčalo, pokušala sam izbjeći, sreća što niko nije iz suprotnog smjera došao", rekla je Žalac.

"Ja to nisam znala. U Zagrebu ne vozim auto", rekla je Žalac.

"Policija i DORH će sve reći o tom nemilom događaju. Ja se izvinjavam javnosti. Nije mi nikakva namjera, to me ne opravdava. Dozvola mi je izdana 2006. Traje deset godina. Ja do te subote nisam znala", rekla je.

"Vozila sam možda 30, 40 na sat. U stanju sam šoka. Nisam vam mogla u subotu dati izjavu. Najvažnije mi je da je malena dobro, da nije bilo operativnog zahvata", rekla je Žalac.

Rekla je da će moći i dalje u stanju biti ministarka.

"Razgovarala sam s premijerom, on će o tome odlučti", rekla je.

Nije željela da kaže zašto nije dala neopozivu ostavku.