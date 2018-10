Plenković: Ne kršimo međunarodno pravo

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je, povodom najave novoizabranog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića o mogućnosti tužbe protiv Hrvatske zbog izgradnje pelješkog mosta, da ova zemlja uopšte ne krši međunarodno pravo kada je riječ o morskoj granici sa BiH.

"Hrvatska je prošle godine, kada se u Evropskoj uniji odlučivalo o konačnoj odluci o sufinanciranju tog projekta sa 357 miliona evra bespovratnih sredstava iz evropskog budžeta, vrlo temeljno i detaljno pojasnila službama Evropske komisije cijeli meritum", rekao je Plenković.

On je dodao da još nije imao vremena da detaljnije prouči Komšićevu izjavu, prenose hrvatski mediji.

Lider Demokratskog fronta Željko Komšić, koji je pobijedio na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, izjavio je ranije da BiH ima pravo da tuži Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu zbog gradnje pelješkog mosta.

Komšić je rekao da je Hrvatska "dva puta prekršila Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice".

"Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj pelješki most - preko mora BiH", rekao je Komšić.