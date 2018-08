Plenković: Most gradimo na svojoj teritoriji

Premijer Hrvatske Andrej Plenković govoreći na današnjoj konferenciji za novinare u Zagrebu osvrnuo se i na pisma dijela vlasti BiH u vezi s početkom gradnje pelješkog mosta.

"Želim BiH sve najbolje. Ako imate most ispred Neuma visine 55 metara i razmaka više od 200 metara između stupova, onda ne znam kakva vrsta broda ne bi mogla proći ispod tog mosta", kazao je Plenković.

On je naglasio da se pelješki most gradi na hrvatskom teritoriju dodavši da su sve u detalje definirali. Podsjetio je da su i prošle godine bila pisma predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića i njegovog zamjenika Vjekoslava Bevande.

"Mi smo na njih odgovorili, odgovorićemo i na ova pisma. Podastrijeli smo svu našu argumentaciju koja se odnosi na dijalog sa BiH u proteklih desetak, 12 godina. Evropska komisija je, kada je sve to proučila, odlučila sufinansirati pelješki most. To je projekt od strateškog značaja za Hrvatsku", rekao je premijer Hrvatske.