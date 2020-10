Plenković: Milanović je inspirator mržnje prema meni

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković odbacio je danas u Briselu tezu predsjednika Zorana Milanovića da se napad ispred Banskih dvora u ponedeljak mogao dogoditi bilo gdje.

Istovremeno je osudio odobravanje i relativizovanje teškog zločina, čime se, kazao je, bave desnica i ljevica, prenijela je Hina.

Plenković je juče rekao da treba ispitati da li je on lično bio meta napada na Banske dvore u ponedeljak, jer pojedinci iz političkog i medijskog života podstiču na netoleranciju i mržnju prema njemu.

Kao inspiratora te mržnje prema njemu, Plenković je naveo predsjednika Zorana Milanovića, koja je, kako je rekao, započeta još tokom kampanje 2016.

Odgovarajući na to Milanović je na svom Facebooku profilu odgovorio da je "ta tragedija mogla da se dogodi bilo gdje i da su joj korijeni negdje drugdje".

Predsjednik najuticajnije opozicione stranke u Hrvatskoj SDP Peđa Grbin je, reagujući na izjavu Plenković da je on bio meta napadača, rekao da je to bio napad na hrvatske institucije smještene na Markovom trgu i da mu je stoga "neprihvatljivo da Plenković od sebe pokušava da napravi žrtvu".

Plenković u izjavi novinarima u Briselu poručuje da je pogledao snimak napada na kojem se, kaže, jasno vidi da to nije trebalo da bude nigde drugdje, nego se baš sa namjerom i predumišljajem dogodilo upravo na Trgu Svetog Marka, gdje je sjedište vlade.

"Počinitelj strašnog zločina nije otišao na Pantovčak, nije otišao u Novu Gradišku, gdje je sjedište gospodina Grbina, niti je išao pred neku drugu zgradu, nego je došao baš pred zgradu vlade", rekao je Plenković.

Oštro je osudio odobravanje, minimiziranje i relativizaciju napada na Banske dvore.

"Imate dvije sedmice, krajnju desnicu, Škoro i sva ta ekipa, oni gotovo da to odobravaju i nalaze razumijevanje za taj strašan čin pokušaja ubojstva. S druge strane imate ljevicu koja to relativizuje i minimizira", rekao je Plenković.

Na Milanovićevo negiranje da je on taj koji je posijao sjeme mržnje, Plenković je rekao da predsjednik Republike "dobro zna šta je i kako govorio", kao i kako je radio.

"Svjestan je on toga, on je dovoljno pametan i dovoljno perfidan da jako dobro zna o čemu se radi. Ako bude prilike možemo nas dvojica o tom razgovarati, a on to dobro zna", rekao je Plenković.

Dodao je i da postoji "prećutna koalicija (Miroslava) Škore, Mosta i Milanovića" i u prilog tome naveo da su oni sarađivali u drugom krugu predsjedničkih izbora samo da Kolinda Grabar-Kitarović ne bude izabrana.