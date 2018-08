Pijani tinejdžer na motociklu pokosio djevojke

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u Hrvatskoj kada je vozač motocikla (16) u alkoholisanom stanju prešao na drugu stranu i pokosio četiri djevojke koje su pješačile, preminula je Laura B. (18).

Prema informacijama, ona je oko 4.40 časova s tri prijateljice hodala pješačkim dijelom autoputa D-8 u Hrvatskoj. Četiri djevojke vraćale su se iz obližnjeg kluba na granici između Selina i Starigrada, a iz smjera Rijeke nailazio je tinejdžer (16) na motociklu koji je bio pijan i nije imao vozačku dozvolu. Odjednom, iz neutvrđenog razloga, prešao je u suprotnu traku i sve ih pokosio. I sam vozač je ostao da leži na zemlji. Dvije devojke (16 i 18 godina), kao i vozač motocikla su lakše povređeni u nesreći, ali najgore je prošla Laura koju su s povredama opasnim po život prevezli u Opštu bolnicu Zadar gdje je, uprkos nastojanjima ljekara da joj spase život, preminula tokom jutra.

- Bio sam u pekari i čuo buku, zvuk motora, udarac... Prijatelji i ja smo potrčali i vidjeli da ljudi leže na putu. Prišli smo odmah i pomagali im da se podignu, svima osim Lauri. Ona je ležala na podu i ništa nismo mogli da uradimo - rekao je mladić koji je među prvima stigao na mjesto udesa.

Uskoro su se na autoputu D8 između Starigrada i Selina pojavila dva policijska automobila i dvoje kola Hitne pomoći.

- To je trajalo veoma dugo, nju su tek nakon četrdesetak minuta uspjeli da podignu na nosila, bila je u jako lošem stanju, polomljena... Motocikl ju je udario direktno i odletjela je u džip parkiran u blizini. Ma užas. Mi smo stajali sa strane i ćutali - pričao je šokirani mladić.

Četiri prijateljice su iz Našica, dvije 16-godišnjakinje i dvije 18-godišnjakinje, a došle su u Starigrad na letovanje. Laura je i ranije letovala u Starigradu, kao i neke od njenih prijateljica.

- Poznavali smo ih, većinom smo se družili mi koji smo vršnjaci. Super su djevojke, došle bi na nekoliko nedjelja i vratile se u Našice - kaže njihov poznanik.

Mladić je vozio pijan s 1,84 promila alkohola u krvi

Dvije djevojke su bile u apartmanu. U potpunom su šoku, novinari "24 sata" su ih zatekli kako sjede uplakane i bez riječi, u nemogućnosti da povjeruju da njihove prijateljice više nema. U Starigradu se govori da su poznavale vozača motocikla, da su bile u istom društvu, no one to demantiraju.

- Nismo ga nikad upoznale niti smo se s njim družile. Nemamo pojma ko je on, a tako je i bolje - rekla nam je jedna od njih.

Mladić koji je prouzrokovao nesreću je iz Selina. Pretpostavlja se da se vraćao kući nakon noćnog izlaska. Imao je 1,84 promila alkohola u organizmu, te ga očekuje prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Žena iz Starigrada koja poznaje mladića kaže da s njim nikad nije bilo problema. Otkrila je da motocikl vozi već godinama, još od osnovne škole. U Selinama vlada tišina. Mladić je iz tog mesta, svi znaju njega i njegovu porodicu, samo vrte glavom i ponavljaju: "Strašno, katastrofa...". Zbog povreda on je zadržan u Opštoj bolnici Zadar, a otac je nakon nesreće preuzeo motocikl.

– Ne mogu reći da je riječ o lošem dječku, ali znate kako je, roditelji imaju novca, dobio je motor i eto - rekao je jedan mještanin za "Večernji list", a drugi je ipak rekao kako je čuo da je do nesreće došlo zato što je maloljetnik navodno pokušavao da impresionira djevojke vozeći velikom brzinom.

Laurin otac je preminuo prije dva mjeseca od srčanog udara

U Našicama šok i nevjerica zbog pogibije njihove sugrađanke. Mnogi poznaju njenu porodicu, jer Laurina majka radi u jednom trgovačkom centru. Šok je veći jer se porodica još nije oporavila od iznenadne smrti Laurinog oca (43), koji je preminuo prije nepuna dva mjeseca od srčanog udara. Teška tragedija je pogodila ponovno tu, kako mnogi kažu, uzornu porodicu, od koje će se veoma teško oporaviti. Laura je bila srednje dijete, ima još jednu stariju i mlađu sestru.